PMYO 2020 başvuru, alımları ne zaman? PMYO olan iller hangileri? Polislik taban puanları kaç?

PMYO 2020 başvuru, alımları ne zaman? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik taban puanları ve başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS'nin TYT alanın 150 puan alan bu senelik olmak kaydıyla polislik tercihinde bulunabilecek. PMYO kontenjanı 2020 yılı için iki bin 500 kişilik olduğunu açıkladı. Peki, PMYO 2020 başvuru, alımları ne zaman? PMYO olan iller hangileri? Polislik taban puanları kaç? Merak edilen detaylar haberimizde...