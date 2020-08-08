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PMYO 2020 başvuru, alımları ne zaman? PMYO olan iller hangileri? Polislik taban puanları kaç?

PMYO 2020 başvuru, alımları ne zaman? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik taban puanları ve başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS'nin TYT alanın 150 puan alan bu senelik olmak kaydıyla polislik tercihinde bulunabilecek. PMYO kontenjanı 2020 yılı için iki bin 500 kişilik olduğunu açıkladı. Peki, PMYO 2020 başvuru, alımları ne zaman? PMYO olan iller hangileri? Polislik taban puanları kaç? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 15:40
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PMYO 2020 başvuru, alımları ne zaman? PMYO olan iller hangileri? Polislik taban puanları kaç?

PMYO 2020 başvuru, alımları ne zaman? PMYO olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polislik tercihinde bulunmak isteyenlerin YKS TYT alanından 150 puan alması gerekiyor. Tercih döneminin başlamasının ardından PMYO taban puanlarının kaç olacağı ve hangi illerin tercih edileceği konuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, PMYO 2020 başvuru, alımları ne zaman? PMYO olan iller hangileri? Polislik taban puanları kaç? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PMYO 2020 başvuru, alımları ne zaman? PMYO olan iller hangileri? Polislik taban puanları kaç?

PMYO BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.

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PMYO 2020 başvuru, alımları ne zaman? PMYO olan iller hangileri? Polislik taban puanları kaç?

Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

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PMYO 2020 başvuru, alımları ne zaman? PMYO olan iller hangileri? Polislik taban puanları kaç?

Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

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PMYO 2020 başvuru, alımları ne zaman? PMYO olan iller hangileri? Polislik taban puanları kaç?

PMYO BAŞVURU İÇİN TABAN PUAN KAÇ?

YÖK, YKS taban puanlarında bu seneye özgü değişiklik yapıldığını açıklamıştı. Corona virüsü pandemisi sebebiyle yapılan değişikliğe göre, YKS'de (TYT, AYT, YDT sınavlarında) taban puanları değiştirildi.