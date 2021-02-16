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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kocaeli ve Sakarya yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Kocaeli ve Sakarya kar tatili var mı? İşte duyurular... Son dakika: Kocaeli ve Sakarya yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Kocaeli ve Sakarya kar tatili var mı? İşte duyurular...
17 Şubat Kocaeli ve Sakarya kar tatili var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji tarafından gelen son dakika açıklamaların ardından yoğun kar yağışı birçok ilimizde etkisini gösteriyor. Kocaeli ve Sakarya'da uzun süredir yağan kar sonrasında veli ve öğrenciler valilik tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekliyordu. İşte, Kocaeli ve Sakarya yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Kocaeli ve Sakarya kar tatili var mı? İşte duyurular...
Giriş Tarihi: 16.02.2021 17:16 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 17:16
Kocaeli ve Sakarya yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Kocaeli ve Sakarya kar tatili var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm yurtta etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında tatil haberleri gelmeye başladı. Dün akşam itibariyle Sakarya ve Kocaeli'de etkisini artıran kar yağışı sonrasında valilik tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Kar tatilleri hakkında son dakika gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Kocaeli ve Sakarya yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Kocaeli ve Sakarya kar tatili var mı? İşte duyurular...
GALERİ DEVAM EDİYOR KOCAELİ'DE 2 GÜN ARA VERİLMİŞTİ
Kocaeli Valiliği, bazı okullarda bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini bildirmişti.
Açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 17 Şubat'a kadar ertelendiği duyuruldu.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın 2 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.
SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kar tatili hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda ahaber.com.tr'de yer alacak.
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
Kar nedeniyle pazartesi günü Türkiye'nin bir çok ilinde okullar tatil edilmişti. Bugün gelen açıklamalarda da kar tatili olan illere yenileri eklendi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıklarken, "Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullanmıştı.
GİRESUN'DA EĞİTİME ARA
Giresun'da, bugün etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitine bir gün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bu gece saat 23.30'dan itibaren il genelinde kar yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, Giresun merkez ve ilçelerin tamamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar gereğince 16 Şubat Salı eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.