Son dakika: Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Bu kısıtlamaların hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar, resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından detayların paylaşılması bekleniyor. Peki, kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 17:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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