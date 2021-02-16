Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son dakika: Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son dakika... Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Bu kısıtlamaların hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar, resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından detayların paylaşılması bekleniyor. Peki, kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 16.02.2021 17:25
Son dakika... Türkiye'de kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar ile belirli günlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Vakalarda belli bir sayının altına düşmesinin ardından kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı duyurulmuştu. Peki, kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISITLAMALAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?
Yapılan son açıklamalara göre, kısıtlamaların il bazında kademeli olarak kaldırılacağı bildirildi. Ancak bu talebin hayata geçmesi için vakaların belirli bir sayının altına düşmesi bekleniyor. İlk olarak koronavirüs testlerinde pozitiflik oranının yüzde 1'in altına düştüğü illerde kaldırılacağı öğrenildi.
65 YAŞ ÜSTÜ 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, 65 yaş üstü, 20 yaş altı dahail tüm kısıtlamaların ne zaman, hangi tarihte biteceği henüz belli olmadı. Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısı'nda kısıtlamaların esnetilmesi ya da yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı yönünde görüşme yapılması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
İL BAZLI KOVİD-19 VAKASI VERİLERİ, BÖLGESEL TEDBİR KARARLARINDA BELİRLEYİCİ OLACAK
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında il bazında açıklanan 7 günlük veriler ışığında, hastalık seyrine göre il hıfzısıhha kurullarınca bölgesel kararlar alınabileceği ve belli faaliyetlerin aşama aşama başlamasının söz konusu olabileceği bildirildi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin 7 günlük il bazlı verilerin, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasından kamuoyuyla ilk kez paylaşıldığını anımsattı.
Salgınla mücadele sürecinde "Yerinden Karar" dönemine geçildiğini ve yeni dönem için bu verilerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kayıpmaz, bu dönemin ilk çalışmasının il bazında haftalık verilerin belirlenmesi olduğunu söyledi.
Kayıpmaz, uygulama ile bölgesel kararlar alınabilmesi için yapılması gerekenlerin ortaya konacağını söyledi.