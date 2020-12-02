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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar yılbaşının hafta içine denk gelmesinin ardından hafta sonu yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemde bayram ile hafta sonu yasağı birleştirilmişti. "Yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Giriş Tarihi: 02.12.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 15:56
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni tedbirler açıklandı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile hafta içi belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. 2021 yılbaşının Perşembe gününe denk gelmesinin ardından hafta sonu yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceği sorgulanmaya başladı. İşte, yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?
Koronavirüs yeni tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Yılbaşının 31 Aralık Perşembe gününe denk gelmesinin ardından sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, toplantıda konunun gündeme gelebileceğini aktardı.
Konuyla ilgili açıklama geldiği anda ahaber.com.tr'de yer alacaktır.
PERŞEMBE GÜNÜ DE DAHİL OLACAK ŞEKİLDE
Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirterek, "Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir" dedi.
HAREKETLİLİĞİN AZALTILMASI GEREKİYOR
İlhan son dakika açıklamalarını şöyle sürdürdü "Böylece yılbaşı nedeniyle toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Bilindiği gibi Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile koronavirüs enfeksiyonunın önü alınmaya çalışılabilir" dedi.
RAMAZAN BAYRAMINDA DA UYGULANDI
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'ın dikkat çektiği yasakla ilgili koronavirüsün ilk pik yaptığı döneme denk gelen birçok önemli günde değerlendirildiği biliniyor. Son olarak Ramazan bayramında Bakanlar Kurulu tarafından alınan son dakika kararıyla 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.