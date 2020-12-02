BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR?

İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi. 2020 Bekçi maaşları ne kadar araştırılıyordu.