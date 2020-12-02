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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi alımı son dakika duyurusu: Bekçi alımı ne zaman? E-devlet bekçi başvuru şartları neler? Maaşları kaç TL? Bekçi alımı son dakika duyurusu: Bekçi alımı ne zaman? E-devlet bekçi başvuru şartları neler? Maaşları kaç TL?
Bekçi alımı ne zaman? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde bekçi alımları ertelenmişti. Yeni Ekonomi Programı kapsamında 100 bin personel alımı yapılacağı açıklandı. Bekçi alımı için gelecek son dakika açıklamaları adaylar tarafından bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelecek açıklaması araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman? E-devlet bekçi başvuru şartları neler? Maaşları kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.12.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 16:59
Bekçi alımı ne zaman? E-devlet bekçi başvuru şartları neler? Maaşları kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde ertlenen bekçi alımları için gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademesi tarafından yayınlanacak başvuru ilanı yakından takip ediliyor. Uzun süredir gelecek açıklamayı bekleyen adaylar başvuru tarihi ve şartlarını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, Bekçi alımı ne zaman? E-devlet bekçi başvuru şartları neler?
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak.
Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı.
2021'DE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi'nden henüz bekçi alımlarına dair net bir tarih verilmese de 2021 bekçi alım tarihleri internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ya da EGM'den bir açıklama geldiği takdirde bekçi alımları başvuru şartları ile birlikte 2021 bekçi alım tarihleri haberimizde olacak.
BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR?
İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi. 2020 Bekçi maaşları ne kadar araştırılıyordu.