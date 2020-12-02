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Haberler Galeri Aralık ayı kamu personeli iş ilanları: 2020 memur, mühendis, sözleşmeli personel almı hangi illere yapılacak?

Aralık ayı kamu personeli iş ilanları: 2020 memur, mühendis, sözleşmeli personel almı hangi illere yapılacak?

Memur alımı ilanları yakından takip ediliyor. Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, güncel memur alımı ilanlarını araştırıyor. Devlet Personel Başkanlığı tarafından her gün yeni ilanlar yayımlanıyor. Aralık ayına ilişkin memur alımı ilanlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kamu personeli alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? İşte Aralık ayı kamu personeli iş ilanları...

Giriş Tarihi: 02.12.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 14:49
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Aralık ayı kamu personeli iş ilanları: 2020 memur, mühendis, sözleşmeli personel almı hangi illere yapılacak?

Aralık ayı kamu personeli iş ilanları yayımlandı. Memur, inşaat mühendisi, İtfaiye eri, müfettiş yardımcısı, zabıta memuru, sağlık çalışanı gibi birçok kadroya personel alımı yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hzmetler Bakanlığı'nın "Kamu Personeli Alım İlanları" resmi internet adresinden yayımlanan duyuruda, güncel ilanlar paylaşıldı. Peki, kamu personeli alımı hangi illere yapılacak? İşte güncel personel alım ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aralık ayı kamu personeli iş ilanları: 2020 memur, mühendis, sözleşmeli personel almı hangi illere yapılacak?

ARALIK AYI KAMU PERSONELİ İLANLARI

İşte o ilanlar:

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Aralık ayı kamu personeli iş ilanları: 2020 memur, mühendis, sözleşmeli personel almı hangi illere yapılacak?

Ticaret Bakanlığı

60 memur alımı

Sağlık Bakanlığı

12 bin sözleşmeli personel

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Aralık ayı kamu personeli iş ilanları: 2020 memur, mühendis, sözleşmeli personel almı hangi illere yapılacak?

İstanbul Beyoğlu Belediyesi

80 memur alımı

Türkiye İstatistik Kurumu

40 memur alımı

İLANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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Aralık ayı kamu personeli iş ilanları: 2020 memur, mühendis, sözleşmeli personel almı hangi illere yapılacak?

Ankara Mamak Belediye Başkanlığı

60 zabıta memuru

Antalya Gündoğmuş Belediyesi

2 inşaat mühendisi