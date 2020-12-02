Aralık ayı kamu personeli iş ilanları: 2020 memur, mühendis, sözleşmeli personel almı hangi illere yapılacak?

Memur alımı ilanları yakından takip ediliyor. Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, güncel memur alımı ilanlarını araştırıyor. Devlet Personel Başkanlığı tarafından her gün yeni ilanlar yayımlanıyor. Aralık ayına ilişkin memur alımı ilanlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kamu personeli alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? İşte Aralık ayı kamu personeli iş ilanları...

Giriş Tarihi: 02.12.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 14:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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