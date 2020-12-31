Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sinemalar 4 Ocak'ta açılacak mı? Sinema salonları ne zaman açılacak? Açılış tarihi ertelendi mi? Son dakika: Sinemalar 4 Ocak'ta açılacak mı? Sinema salonları ne zaman açılacak? Açılış tarihi ertelendi mi? Son dakika... Sinema salonları ne zaman açılacak? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle sinema salonlarının yıl sonuna kadar kapalı kalacağı açıklanmıştı. Yeni yıla girmemize saatler kala, sinemaların hangi tarihte açılacağı konusunda araştırmalar başladı. İçişleri Bakanlığı konu hakkında yeni genelge yayımladı. Peki, sinemalar 4 Ocak'ta açılacak mı? Sinema salonları ne zaman açılacak? Sinemaların açılış tarihi ertelendi mi? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 31.12.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 10:45
Sineme salonları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzere, koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Bunlardan biri de sinema salonları... Yıl sonuna kadar kapalı kalacağı duyurulan sinema salonlarının açılış tarihi merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, sinemalar 4 Ocak'ta açılacak mı? Sinema salonları ne zaman açılacak? Sinemaların açılış tarihi ertelendi mi? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Daha önce 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının 1 Mart'a kadar kapalı kalacağı öğrenildi. Salgına ilişkin gelişmeler neticesinde bu sürenin yeniden uzatılıp uzatılmayacağına karar verilecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'SİNEMA SALONLARI' GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Sinema Salonları" ile ilgili ek genelge gönderdi. Genelge ile 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart'a uzatıldı.
Valiliklere gönderilen genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler alındığı belirlendiği hatırlatıldı. Alınan önlemler kapsamında sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31 Aralık tarihine kadar durdurulması kararlaştırıldığı anımsatıldı.
Genelgede, gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.