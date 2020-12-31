Sineme salonları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzere, koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmişti. Bunlardan biri de sinema salonları... Yıl sonuna kadar kapalı kalacağı duyurulan sinema salonlarının açılış tarihi merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, sinemalar 4 Ocak'ta açılacak mı? Sinema salonları ne zaman açılacak? Sinemaların açılış tarihi ertelendi mi? İşte haberin detayları...