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İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı başladı! 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır?
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görev yapmak üzere işçi alımı başvuruları başladı. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek başvuruların detayları belli oldu. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekilişi gerçekleştirilecek. Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylar daha sonra duyurulacak. Peki, İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 29.12.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 09:16
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