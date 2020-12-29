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İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı başladı! 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görev yapmak üzere işçi alımı başvuruları başladı. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek başvuruların detayları belli oldu. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekilişi gerçekleştirilecek. Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylar daha sonra duyurulacak. Peki, İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 09:16
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İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı başladı! 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Son dakika haberi... İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 işçi alımı yapılacak. KPSS'siz ve mülakatsız gerçekleştirilecek işçi alımına başvurular başladı. İŞKUR üzerinden alınacak başvurular öncesi adaylarda aranacak şartlar duyuruldu. İşçi alımı hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı başladı! 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar 29 Aralık 2020 - 03 Ocak 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. Şahsen, posta veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek.

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İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı başladı! 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından doğrudan noter kurası ile belirlenecek. Noter kura çekimi 16 Ocak 2021 saat 10:00'da Bakanlığın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda gerçekleştirilecek. COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona aday alınmayacak.

Kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.tarimorman.gov.tradresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

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İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı başladı! 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

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İŞKUR ile mülakatsız 826 işçi alımı başladı! 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır?

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),