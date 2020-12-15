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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yılbaşı yasağı kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? Son dakika: Yılbaşı yasağı kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? Son dakika... Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? Türkiye'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Bu kapsamda salgının önüne geçebilmek için atılan adımlara ek olarak yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamanın detaylarını açıkladı. Peki, yılbaşı yasağı kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 15.12.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 14:36
Son dakika... Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı öğrenildi. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala kısıtlamanın hangi gün başlayacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yılbaşı yasağı kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. 3 gün sürecek kısıtlama 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
Başkan Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada,
"Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır." dedi. TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Güncel verilere göre, son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 64 olarak kayda geçti.
Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek can kaybı bugün yaşandı. Son 24 saatte 229 kişi hayatını kaybetti. Böylece Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.
Son 24 saatte 28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.
Toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 5'e ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345, vefat sayısı 16 bin 646, ağır hasta sayısı 5 bin 980 oldu.