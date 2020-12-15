Son dakika: Yılbaşı yasağı kaç gün? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor?

Son 24 saatte 28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 5'e ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345, vefat sayısı 16 bin 646, ağır hasta sayısı 5 bin 980 oldu.