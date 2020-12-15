Son dakika: Sözleşmeli sağlık personeli alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2020/14 personel alımı tercih sonuçları sorgulama...

Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 personel alımı tercih sonuçları için sorgulama ekranı erişime açıldı. Toplam 12 bin sağlık personeli alımı için sonuç bilgilerini paylaşan ÖSYM, yerleştirme süreci hakkında detaylı bilgileri paylaştı. ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere, Sağlık Bakanlığı tarafından göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecek. Yerleştirme sürecine dair tüm detaylar Sağlık Bakanlığı YHGM internet sitesi üzerinden yayımlanacak. İşte, Sözleşmeli sağlık personeli alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2020/14 personel alımı tercih sonuçları sorgulama...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 15:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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