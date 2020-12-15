Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sözleşmeli sağlık personeli alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2020/14 personel alımı tercih sonuçları sorgulama... Son dakika: Sözleşmeli sağlık personeli alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2020/14 personel alımı tercih sonuçları sorgulama... Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 personel alımı tercih sonuçları için sorgulama ekranı erişime açıldı. Toplam 12 bin sağlık personeli alımı için sonuç bilgilerini paylaşan ÖSYM, yerleştirme süreci hakkında detaylı bilgileri paylaştı. ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere, Sağlık Bakanlığı tarafından göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecek. Yerleştirme sürecine dair tüm detaylar Sağlık Bakanlığı YHGM internet sitesi üzerinden yayımlanacak. İşte, Sözleşmeli sağlık personeli alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2020/14 personel alımı tercih sonuçları sorgulama... Giriş Tarihi: 15.12.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 15:54
Son dakika haberi... Sözleşmeli sağlık personeli alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2020/14 personel alımı tercih sonuçları sorgulama işlemi için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM, 12 bin sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 personel alımı tercih sonuçları için sorgulama ekranı erişime açıldı. Toplam 12 bin sağlık personeli alımı için sonuç bilgilerini paylaşan ÖSYM, yerleştirme süreci hakkında detaylı bilgileri paylaştı. İşte, KPSS 2020/14 personel alımı tercih sonuçları sorgulama...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS 2020/14 PERSONEL ALIMI ATAMA SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2020/14 PERSONEL ALIMI TERCİH/YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ ETMEK MÜMKÜN OLABİLECEK
Yerleştirme sonuçları ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde kılavuzdaki "Genel Amaçlı Dilekçe" örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.).
Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına 5,00 TL'nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir. ADAYLARIN HAK İDDİA EDEMEYECEĞİ DURUMLAR NELERDİR?
KPSS'de yüksek puan almak kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.