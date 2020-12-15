ÖSYM son dakika: KPSS 2020/14 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı yerleştirmeleri nasıl olacak?

Son dakika... KPSS 2020/14 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Tercih bildiriminde bulunan adaylar heyecan içinde sonuçlarını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 tercihleri ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, KPSS 2020/14 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı yerleştirmeleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...