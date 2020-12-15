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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM son dakika: KPSS 2020/14 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı yerleştirmeleri nasıl olacak? ÖSYM son dakika: KPSS 2020/14 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı yerleştirmeleri nasıl olacak? Son dakika... KPSS 2020/14 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Tercih bildiriminde bulunan adaylar heyecan içinde sonuçlarını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 tercihleri ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, KPSS 2020/14 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı yerleştirmeleri nasıl olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 15.12.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 14:06
KPSS 2020/14 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı son dakika açıklaması ile KPSS 2020/14 yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu. 01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştiren adaylar, heyecanla sonuçlarını araştırıyor. Tercih sonuçları hakkında ayrıntılara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2020/14 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı yerleştirmeleri nasıl olacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS 2020/14 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihler bugün açıklanacak. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecekler.
SONUÇLAR BU SAYFADA OLACAK KPSS 2020/14 ŞARTLARI
Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.