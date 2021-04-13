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İçişleri Bakanlığı Ramazan genelgesi yayımlandı mı? Ramazan yasakları nasıl olacak? Hafta içi ve hafta sonu...

Son dakika... Ramazan genelgesi yayımlandı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Ramazan ayı boyunca uygulanacak yeni kısıtlamaları açıkladı. Kısıtlamalara ilişkin detayların genelge ile duyurulacağını açıklayan Başkan Erdoğan, daha önce 21.00'de başlayan hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saat 19.00'da başlayacağını bildirdi. Peki, İçişleri Bakanlığı Ramazan genelgesi yayımlandı mı? Ramazan yasakları nasıl olacak? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 21:58 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 21:58
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İçişleri Bakanlığı Ramazan genelgesi yayımlandı mı? Ramazan yasakları nasıl olacak? Hafta içi ve hafta sonu...

Ramazan genelgesi yayımlandı mı? Koronavirüs salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ramazan ayında kısıtlamalaırn nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyordu. Bugün gerçekleştirilen kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı. Peki, İçişleri Bakanlığı Ramazan genelgesi yayımlandı mı? Ramazan yasakları nasıl olacak? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlaması nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İçişleri Bakanlığı Ramazan genelgesi yayımlandı mı? Ramazan yasakları nasıl olacak? Hafta içi ve hafta sonu...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI RAMAZAN GENELGESİ YAYIMLANDI MI?

Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamalar ile ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelge ile duyurulacak. Ancak Ramazan kısıtlamaları ile ilgili genelge henüz yayımlanmadı. Detaylar belli olur olmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.

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İçişleri Bakanlığı Ramazan genelgesi yayımlandı mı? Ramazan yasakları nasıl olacak? Hafta içi ve hafta sonu...

RAMAZAN YASAKLARI NASIL OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kapanma uygulanacağını bildirdi. Kısmi kapanma kapsamında uygulanacak yasaklar şu şekilde:

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İçişleri Bakanlığı Ramazan genelgesi yayımlandı mı? Ramazan yasakları nasıl olacak? Hafta içi ve hafta sonu...

* Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak.

* Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

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İçişleri Bakanlığı Ramazan genelgesi yayımlandı mı? Ramazan yasakları nasıl olacak? Hafta içi ve hafta sonu...

* 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması getirildi.

* 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek.