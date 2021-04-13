İçişleri Bakanlığı Ramazan genelgesi yayımlandı mı? Ramazan yasakları nasıl olacak? Hafta içi ve hafta sonu...

Son dakika... Ramazan genelgesi yayımlandı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Ramazan ayı boyunca uygulanacak yeni kısıtlamaları açıkladı. Kısıtlamalara ilişkin detayların genelge ile duyurulacağını açıklayan Başkan Erdoğan, daha önce 21.00'de başlayan hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının saat 19.00'da başlayacağını bildirdi. Peki, İçişleri Bakanlığı Ramazan genelgesi yayımlandı mı? Ramazan yasakları nasıl olacak? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 21:58 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 21:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL