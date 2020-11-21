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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | Yeni yasaklar başladı mı? Son kısıtlamalar ne zaman, hangi saatlerde uygulanacak? SON DAKİKA | Yeni yasaklar başladı mı? Son kısıtlamalar ne zaman, hangi saatlerde uygulanacak? Son dakika haberi... Yeni yasaklar başladı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kısıtlamaların ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbir kararlarının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yeni yasaklar başladı mı? Son kısıtlamalar ne zaman, hangi saatlerde uygulanacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 21.11.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 09:29
Son dakika... Yeni yasaklar başladı mı? Mevsim değişimi ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vaka sayısında ciddi artış görüldü. Salgının önüne geçebilmek için yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Yeni kısıtlamaların uygulanacağı tarihler ve tüm detayları, yayımlanan genelge ile belli oldu. Son kısıtlamaların detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, yeni yasaklar başladı mı? Son kısıtlamalar ne zaman, hangi saatlerde uygulanacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ YASAKLAR BAŞLADI MI?
Yeni kısıtlamalar 20 Kasım Cuma saat 20.00'den itibarıyla başladı.
İlk sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak.
Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.
MEKANLAR SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
20 Kasım itibarıyla alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde açık olacak.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 141 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 19 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.