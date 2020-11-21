SON DAKİKA | Yeni yasaklar başladı mı? Son kısıtlamalar ne zaman, hangi saatlerde uygulanacak?

Son dakika... Yeni yasaklar başladı mı? Mevsim değişimi ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vaka sayısında ciddi artış görüldü. Salgının önüne geçebilmek için yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Yeni kısıtlamaların uygulanacağı tarihler ve tüm detayları, yayımlanan genelge ile belli oldu. Son kısıtlamaların detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, yeni yasaklar başladı mı? Son kısıtlamalar ne zaman, hangi saatlerde uygulanacak? İşte cevaplar...