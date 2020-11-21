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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bugün kaça kadar yasak var? 21 Kasım Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? Bugün kaça kadar yasak var? 21 Kasım Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor?
Son dakika... Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yeni tedbir kararının ardından ilk sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı 81 ilde belirlenen saatlerde uygulanacak. Sokağa çıkma yasağının başlangıç ve bitiş saatlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün kaça kadar yasak var? 21 Kasım Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.11.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 08:56
Son dakika haberi... Bugün kaça kadar yasak var? 21 Kasım Cumartesi günü uygulanacak ilk sokağa çıkma yasağının saat kaçta başlayacağı merak ediliyordu. Türkiye'de son 24 saatte 5.103 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında görülen artış nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma yasağı belirli saatlerde geçerli olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu. Peki, bugün kaça kadar yasak var? 21 Kasım Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, bitiyor? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?
Genelgeye göre, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.
HANGİ MEKANLAR KAPANACAK?
20 Kasım itibarıyla alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde açık olacak.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.
18 KASIM KORONA GENELGESİ
İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere gönderilen genelgede, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatıldı.