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Uzmanlar 'Teşhis için çok önemli' deyip uyardı: Yüzde 60'ı pozitif! Elon Musk’ın sözleriyle yeniden gündeme geldi

ABD'li iş adamı Elon Musk'un bir günde 4 test yaptırıp ikisi negatif ikisi pozitif çıkınca da 'Bir şeyler dönüyor' yönündeki açıklamasını değerlendiren uzmanlar, "Hiç bir test yüzde yüz doğru sonuç vermez. Önemli olan semptomdur. PCR da en güçlü tanı yöntemidir. Düzmece bir durum varsa insanlar neden ölüyor?" dedi. Prof. Dr. Fehmi Tabak, "Temas öyküsü, semptomları ve akciğer tomografi bulguları teşhis açısından çok önemli. Şu an için aktif hastanın yüzde 60'ının PCR testi pozitif" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 09:32
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Uzmanlar 'Teşhis için çok önemli' deyip uyardı: Yüzde 60'ı pozitif! Elon Musk’ın sözleriyle yeniden gündeme geldi

Son dakika haberine göre, Kovid-19 testlerinin güvenilirliği geçtiğimiz günlerde milyarder iş adamı Elon Musk'ın sözleriyle yeniden gündeme geldi.

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Uzmanlar 'Teşhis için çok önemli' deyip uyardı: Yüzde 60'ı pozitif! Elon Musk’ın sözleriyle yeniden gündeme geldi

Musk, "Oldukça düzmece bir şeyler dönüyor. Bugün dört kez korona testine girdim. İki testin sonucu negatif, diğer iki testin sonucu ise pozitif çıktı.

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Uzmanlar 'Teşhis için çok önemli' deyip uyardı: Yüzde 60'ı pozitif! Elon Musk’ın sözleriyle yeniden gündeme geldi

Aynı makine, aynı test, aynı hemşire. ABD'nin hızlı antijen testi" açıklaması kafaları karıştırırken, uzmanlar ise Musk'ın sözlerine şüpheyle yaklaştı.

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Uzmanlar 'Teşhis için çok önemli' deyip uyardı: Yüzde 60'ı pozitif! Elon Musk’ın sözleriyle yeniden gündeme geldi

Prof.Dr.Tevfik Özlü (Bilim Kurulu Üyesi); "Şayet Elon Musk'ın ima ettiği gibi testler ve hastalık sözüm ona uydurulmuşsa insanlar neden ölüyor. Akciğer tomografisine bakıp oluşan tahribatı açıkça görüyoruz.

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Uzmanlar 'Teşhis için çok önemli' deyip uyardı: Yüzde 60'ı pozitif! Elon Musk’ın sözleriyle yeniden gündeme geldi

Birilerinin iddia ettiği gibi hayal mahsulü bir durum yok. Hiç bir test yüzde 100 doğru veya isabetli sonuç vermeyebilir. Musk'a hangi klinikte, hangi ürün kitiyle, kimler tarafından test yapıldığı önemli.