Uzmanlar 'Teşhis için çok önemli' deyip uyardı: Yüzde 60'ı pozitif! Elon Musk’ın sözleriyle yeniden gündeme geldi

ABD'li iş adamı Elon Musk'un bir günde 4 test yaptırıp ikisi negatif ikisi pozitif çıkınca da 'Bir şeyler dönüyor' yönündeki açıklamasını değerlendiren uzmanlar, "Hiç bir test yüzde yüz doğru sonuç vermez. Önemli olan semptomdur. PCR da en güçlü tanı yöntemidir. Düzmece bir durum varsa insanlar neden ölüyor?" dedi. Prof. Dr. Fehmi Tabak, "Temas öyküsü, semptomları ve akciğer tomografi bulguları teşhis açısından çok önemli. Şu an için aktif hastanın yüzde 60'ının PCR testi pozitif" diye konuştu.