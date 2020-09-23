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Son dakika: Yeni yasaklar açıklandı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Seyahat kısıtlaması...
Son dakika... 65 yaş üstü yasakları neler, hangi illerde uygulanıyor? Yeni tip koronavirüs salgınında birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından kısıtlamalar kaldırılmıştı. Son günlerde vaka sayılarında görülen artış nedeniyle il bazında bazı önlemler alınmaya başlandı. Başkan Erdoğan, il bazında 65 yaş üstü vatandaşların ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabileceğini söylemişti. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 65 yaş üstü seyahat kısıtlaması var mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.09.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 17:16
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