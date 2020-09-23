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Haberler Galeri Son dakika: Yeni yasaklar açıklandı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Seyahat kısıtlaması...

Son dakika: Yeni yasaklar açıklandı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Seyahat kısıtlaması...

Son dakika... 65 yaş üstü yasakları neler, hangi illerde uygulanıyor? Yeni tip koronavirüs salgınında birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından kısıtlamalar kaldırılmıştı. Son günlerde vaka sayılarında görülen artış nedeniyle il bazında bazı önlemler alınmaya başlandı. Başkan Erdoğan, il bazında 65 yaş üstü vatandaşların ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabileceğini söylemişti. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 65 yaş üstü seyahat kısıtlaması var mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 17:16
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Son dakika: Yeni yasaklar açıklandı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Seyahat kısıtlaması...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, il bazında 65 yaş üstü vatandaşların ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabileceğini söylemişti. Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ve risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar için il bazında kararlar açıklandı. Ankara, İzmir ve Bursa gibi illerinde yer aldığı 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma, düğün, nikah gibi bazı kısıtlamalar bulunuyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 65 yaş üstü seyahat kısıtlaması var mı? İşte merak edilenler...

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Son dakika: Yeni yasaklar açıklandı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Seyahat kısıtlaması...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 65 YAŞ AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

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Son dakika: Yeni yasaklar açıklandı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Seyahat kısıtlaması...

"Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir. Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecek.

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Son dakika: Yeni yasaklar açıklandı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Seyahat kısıtlaması...

EDİRNE'DE TOPLU ULAŞIM KARARI

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, toplu ulaşım araçlarında kapasitenin yaklaşık üçte biri kadar ayakta yolcu taşımaya müsaade edildiğini açıkladı.

Edirne'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 65 yaş ve üzeri vatandaşlar toplu ulaşımdan gündüz 10.00 ile 15.00 saatleri arasında ücretsiz faydalanabilecek. Uygulama bugünden itibaren başladı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar şehir içi toplu ulaşım sistemi araçlarında 10.00-15.00 saatleri arasında ücretsiz seyahat ederken, bu saatler dışında ücret ödemek durumunda kalacak.

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Son dakika: Yeni yasaklar açıklandı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Seyahat kısıtlaması...

65 YAŞ ÜSTÜ YASAKLAR NELER, HANGİ İLLERDE?

ANKARA: Ankara İl Pandemi Kurulu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verdi. Öte yandan taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

BURSA: Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.