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EGM 2020 kritik açıklama! PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir?
PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak polislik alımı için yapılacak açıklama bekleniyor. Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) hazırlıklarını sürdüren adaylar gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Akademik eğitim gören adaylar iki sene sonra görev almaya başlıyor. Sınırlı sayıda alım yapılacak PMYO için bazı şartlar aranıyor. Peki, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.09.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 17:28
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