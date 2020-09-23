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Haberler Galeri EGM 2020 kritik açıklama! PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir?

EGM 2020 kritik açıklama! PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir?

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak polislik alımı için yapılacak açıklama bekleniyor. Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) hazırlıklarını sürdüren adaylar gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Akademik eğitim gören adaylar iki sene sonra görev almaya başlıyor. Sınırlı sayıda alım yapılacak PMYO için bazı şartlar aranıyor. Peki, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 17:28
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EGM 2020 kritik açıklama! PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir?

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından PMYO için başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Polis Meslek Yüksek Okulu alımı için en az lise mezunu şartı aranıyor. Geçtiğimiz yıllarda PMYO alımlar Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmişti. Peki, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EGM 2020 kritik açıklama! PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir?

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz başvuru tarihleri açıklanmadı. Son alımlarda 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurular yapılmıştı.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılıyor.

Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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EGM 2020 kritik açıklama! PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

En son yayımlanan ilanda bulunan şartları şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

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EGM 2020 kritik açıklama! PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir?

c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak.

(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)

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EGM 2020 kritik açıklama! PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir?

(2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak)

e) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)