SON DAKİKA | Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Mekanlar tamamen kapanacak mı? Yeni yasaklar neler?

KAFE VE RESTORANLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, hafta içi ve hafta sonu da dahil yeni bir karar alınıncaya kadar 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek. Saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.