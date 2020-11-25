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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Mekanlar tamamen kapanacak mı? Yeni yasaklar neler? SON DAKİKA | Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Mekanlar tamamen kapanacak mı? Yeni yasaklar neler? Son dakika... Mekanlar tamamen kapanacak mı? Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan yeni kısıtlamaları açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar duyurulmuştu. Vaka artışı nedeniyle bu tedbirlere ek olarak yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, yeni kısıtlamalar gelecek mi? Mekanlar tamamen kapanacak mı? Yeni yasaklar neler? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 25.11.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 13:26
Son dakika haberi... Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Bazı mekanlara saat sınırlaması getirilirken, bazı mekanlarında faaliyetlerine geçici süreliğine ara verildi. Şimdi ise yeni kısıtlamaların olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yeni kısıtlamalar gelecek mi? Mekanlar tamamen kapanacak mı? Yeni yasaklar neler? İşte son durum...
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
Bilim Kurulu toplantısı 25 Kasım saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 19.00'da açıklama yapması bekleniyor. Yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği konusunda detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
SON YASAKLAR NELER?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı ikinci bir duyuruya kadar hafta sonları uygulanmaya devam edecek. Buna göre, 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar saat 10.00'a kadar, 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olacak.
KAFE VE RESTORANLAR KAÇA KADAR AÇIK?
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, hafta içi ve hafta sonu da dahil yeni bir karar alınıncaya kadar 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek. Saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.
HAFTA İÇİ KISITLAMALAR NASIL OLACAK?
Hafta içi 10.00 ve 20.00 saatleri arasında açık olacak iş yerleri şöyle:
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.