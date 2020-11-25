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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Seyahat kısıtlaması gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Seyahat kısıtlaması gelecek mi? Son dakika haberi... Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Pandemi nedeniyle Türkiye'de bazı kısıtlamalar hayata geçirildi. Vaka artışı nedeniyle sadece hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının genişletilip genişletilmeyeceği merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda salgına ilişkin son gelişmeler ve yeni tedbirler görüşülecek. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Seyahat kısıtlaması gelecek mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 25.11.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 12:21
Son dakika... Sokağa çıkma yasağı hafta içi de olacak mı? Seyahat kısıtlaması gelecek mi? Mevsim değişimi ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle son zamanlarda ciddi vaka artışı görüldü. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta alınan karara göre, hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Öte yandan bazı mekanlarda geçici süreliğine faaliyetlere ara verilirken, bazı mekanlara saat sınırlaması getirildi. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Seyahat kısıtlaması gelecek mi? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE SEYAHAT KISITLAMASI GELECEK Mİ?
Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak. Toplantıda görüşülecek konuların Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Kabine toplantısının ardından alınacak yeni kararlar belli olacak. Bu kapsamda hafta içi sokağa çıkma yasağı ya da seyahat kısıtlaması gibi yeni tedbirler ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, vaka sayılarındaki yükselişin evlerdeki toplanmalardan kaynaklandığını ifade etti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının hafta içine de yayılabileceğini belirten uzman isim tedbirlere uyulmazsa bu kışın çok sert geçeceğinin sinyallerini verdi.
İşte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın açıklamaları:
"Bireysel olarak uyacağımız tedbirlerle birlikte kamusal alandaki tedbirlere birlikte uyarsak vaka sayısındaki artışın azalacağına inanıyorum. Toplum olarak pandeminin ilk dönemindeki hassasiyetlere yeniden dönülmeli. Duyarlılık oluşmaya başladı, insanların birçoğu bu hastalığın ne kadar ciddi olduğunu, yayılmasının önlenmesi için evlerde vakit geçirmemiz gerektiğini biliyor. Hastalığın ne kadar ciddi noktaya geldiğini kısıtlama kararlarıyla da görebiliyoruz. İki hafta içinde önlemlere uyarsak olumlu tabloya dönebileceğimizi düşünüyorum fakat bu kısıtlamalara uymazsak daha sert tedbirler bizleri bekliyor. Sokağa çıkma yasağı hafta sonu uygulanıyor fakat eğer hastalık daha da artarsa hafta içine de yayılabilir." TÜRKİYE'DE GÜNLÜK EN YÜKSEK VAKA VE VEFAT SAYISI KAYITLARA GEÇTİ
Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.