"Bireysel olarak uyacağımız tedbirlerle birlikte kamusal alandaki tedbirlere birlikte uyarsak vaka sayısındaki artışın azalacağına inanıyorum. Toplum olarak pandeminin ilk dönemindeki hassasiyetlere yeniden dönülmeli. Duyarlılık oluşmaya başladı, insanların birçoğu bu hastalığın ne kadar ciddi olduğunu, yayılmasının önlenmesi için evlerde vakit geçirmemiz gerektiğini biliyor.

Hastalığın ne kadar ciddi noktaya geldiğini kısıtlama kararlarıyla da görebiliyoruz. İki hafta içinde önlemlere uyarsak olumlu tabloya dönebileceğimizi düşünüyorum fakat bu kısıtlamalara uymazsak daha sert tedbirler bizleri bekliyor. Sokağa çıkma yasağı hafta sonu uygulanıyor fakat eğer hastalık daha da artarsa hafta içine de yayılabilir."