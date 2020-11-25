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Haberler Galeri Son dakika: Spor salonları kapanacak mı? AVM'ler, berberler, sürücü kursları, pazarlar, marketler kapanacak mı?

Son dakika: Spor salonları kapanacak mı? AVM'ler, berberler, sürücü kursları, pazarlar, marketler kapanacak mı?

Son dakika... Spor salonları yeniden kapanacak mı? Türkiye'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. Sinema salonları 31 Aralık'a kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Peki, spor salonları kapanacak mı? AVM'ler, berberler, sürücü kursları, pazarlar, marketler kapanacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 13:33
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Son dakika: Spor salonları kapanacak mı? AVM'ler, berberler, sürücü kursları, pazarlar, marketler kapanacak mı?

Son dakika... Spor salonları yeniden kapanacak mı? Bazı kısıtlamaların yeniden hayata geçirilmesinin ardından vatandaşlar, yeni kısıtlamaların olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda spor salonu, berber, sürücü kursu ve pazar yerleri gibi bazı mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. Peki, spor salonları kapanacak mı? AVM'ler, berberler, sürücü kursları, pazarlar, marketler kapanacak mı? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Spor salonları kapanacak mı? AVM'ler, berberler, sürücü kursları, pazarlar, marketler kapanacak mı?

SPOR SALONLARI KAPANACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Bu kapsamda spor salonları, AVM'ler, sürücü kursları, pazarlar ve marketler gibi mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. Yeni tedbirler konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Spor salonları kapanacak mı? AVM'ler, berberler, sürücü kursları, pazarlar, marketler kapanacak mı?

SON KISITLAMALAR NELER?

İçişleri Bakanlığı'nın 18 Kasım tarihli yayımladığı genelgeye göre, son kısıtlamalar şu şekilde:

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Son dakika: Spor salonları kapanacak mı? AVM'ler, berberler, sürücü kursları, pazarlar, marketler kapanacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜN VE SAATLERİ

Sokağa çıkma yasağı ikinci bir duyuruya kadar hafta sonları uygulanmaya devam edecek. Buna göre, Cumartesi günü saat 20.00'den Pazar saat 10.00'a kadar, Pazar günü saat 20.00'den Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olacak.

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Son dakika: Spor salonları kapanacak mı? AVM'ler, berberler, sürücü kursları, pazarlar, marketler kapanacak mı?

KAFE VE RESTORANLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, hafta içi ve hafta sonu da dahil yeni bir karar alınıncaya kadar 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek. Saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.