Son dakika... Spor salonları yeniden kapanacak mı? Bazı kısıtlamaların yeniden hayata geçirilmesinin ardından vatandaşlar, yeni kısıtlamaların olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda spor salonu, berber, sürücü kursu ve pazar yerleri gibi bazı mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. Peki, spor salonları kapanacak mı? AVM'ler, berberler, sürücü kursları, pazarlar, marketler kapanacak mı? İşte son gelişmeler...