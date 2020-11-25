Son dakika: Spor salonları kapanacak mı? AVM'ler, berberler, sürücü kursları, pazarlar, marketler kapanacak mı?
Son dakika... Spor salonları yeniden kapanacak mı? Türkiye'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. Sinema salonları 31 Aralık'a kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Peki, spor salonları kapanacak mı? AVM'ler, berberler, sürücü kursları, pazarlar, marketler kapanacak mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 25.11.2020 13:16Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 13:33