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Haberler Galeri Son dakika: Yeni Kabine değişikliği ne zaman açıklanacak? Hangi bakanlar değişecek? 2021 Bakanlar Kurulu listesi...

Son dakika: Yeni Kabine değişikliği ne zaman açıklanacak? Hangi bakanlar değişecek? 2021 Bakanlar Kurulu listesi...

Son dakika... AK Parti MKYK üyelerinin açıklanmasının ardından gözler Kabine değişikliğine çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın Kabine değişikliğine ilişkin açıklamalarının ardından, gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. Konu ile ilgili son açıklama parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Peki, yeni Kabine değişikliği ne zaman açıklanacak? Hangi bakanlar değişecek? 2021 Bakanlar Kurulu listesi belli oldu mu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 11:22
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Son dakika: Yeni Kabine değişikliği ne zaman açıklanacak? Hangi bakanlar değişecek? 2021 Bakanlar Kurulu listesi...

Kabine değişikliği ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni MKYK yönetimi belirlendi. AK Parti MKYK üye sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Şimdi ise gözler Kabine'ye çevrildi. Peki, yeni Kabine değişikliği ne zaman açıklanacak? Hangi bakanlar değişecek? 2021 Bakanlar Kurulu listesi belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Yeni Kabine değişikliği ne zaman açıklanacak? Hangi bakanlar değişecek? 2021 Bakanlar Kurulu listesi...

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 Mart'ta kongreyi yapıp yeni MKYK üyelerini açıkladı. Bugün ise yeni Kabine'nin açıklanması bekleniyor. Hangi bakanların değişeceği henüz bilinmiyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Yeni Kabine değişikliği ne zaman açıklanacak? Hangi bakanlar değişecek? 2021 Bakanlar Kurulu listesi...

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, bir gazetecinin Kabine değişikliğine ilişkin sorusu şu yanıtı verdi;

"Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Var ya da yok demek, şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil ama siz de bilirsiniz. Bu durumlarda bütün tahminler boşa çıkar. Tamamen Cumhurbaşkanının takdirindedir. Listelerin yanlış olduğunu, listelerin çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür. Ankara siyasetinin cilvelerinden birisi bu revizyonu konuşmak, tahminlerde bulunmak ama dediğim gibi Cumhurbaşkanın takdirinde olan bir konu."

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Son dakika: Yeni Kabine değişikliği ne zaman açıklanacak? Hangi bakanlar değişecek? 2021 Bakanlar Kurulu listesi...

AK PARTİ MKYK'DE 47 YENİ İSİM YER ALDI

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunun yeni üyeleri belirlendi.

AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK'de asil üye sayısı 50'den 75'e yükseltildi. Yedek üye sayısı da 35 oldu.

MKYK'de 28 isim yerini korurken, 22 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 47 yeni isim girdi.

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Son dakika: Yeni Kabine değişikliği ne zaman açıklanacak? Hangi bakanlar değişecek? 2021 Bakanlar Kurulu listesi...

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde oluşturulan yeni listeye göre asil üyeler şu isimlerden oluştu:

"Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarhan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlem Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçakelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz."