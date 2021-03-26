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Son dakika: Yeni Kabine değişikliği ne zaman açıklanacak? Hangi bakanlar değişecek? 2021 Bakanlar Kurulu listesi...
Son dakika... AK Parti MKYK üyelerinin açıklanmasının ardından gözler Kabine değişikliğine çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın Kabine değişikliğine ilişkin açıklamalarının ardından, gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. Konu ile ilgili son açıklama parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Peki, yeni Kabine değişikliği ne zaman açıklanacak? Hangi bakanlar değişecek? 2021 Bakanlar Kurulu listesi belli oldu mu? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.03.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 11:22
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