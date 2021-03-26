ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, bir gazetecinin Kabine değişikliğine ilişkin sorusu şu yanıtı verdi;

"Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Var ya da yok demek, şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil ama siz de bilirsiniz. Bu durumlarda bütün tahminler boşa çıkar. Tamamen Cumhurbaşkanının takdirindedir. Listelerin yanlış olduğunu, listelerin çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür. Ankara siyasetinin cilvelerinden birisi bu revizyonu konuşmak, tahminlerde bulunmak ama dediğim gibi Cumhurbaşkanın takdirinde olan bir konu."