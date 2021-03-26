Son dakika: MSÜ sınavı iptal mi, ertelendi mi? MSÜ sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama! 2021 MSÜ sınavı ne zaman?

Son dakika... MSÜ sınavı iptal mi oldu? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2021 yılında gerçekleştirilecek MSÜ sınavına başvuru yapan vatandaşlar, sınava ilişkin detayları merak ediyor. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası gözler sınavın iptal olup olmayacağına çevrildi. ÖSYM tarafından MSÜ sınavı ile ilgili açıklama geldi. Peki, MSÜ sınavı iptal mi, ertelendi mi? MSÜ sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasık yapılır? 2021 MSÜ sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 10:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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