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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: MSÜ sınavı iptal mi, ertelendi mi? MSÜ sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama! 2021 MSÜ sınavı ne zaman? Son dakika: MSÜ sınavı iptal mi, ertelendi mi? MSÜ sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama! 2021 MSÜ sınavı ne zaman? Son dakika... MSÜ sınavı iptal mi oldu? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2021 yılında gerçekleştirilecek MSÜ sınavına başvuru yapan vatandaşlar, sınava ilişkin detayları merak ediyor. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası gözler sınavın iptal olup olmayacağına çevrildi. ÖSYM tarafından MSÜ sınavı ile ilgili açıklama geldi. Peki, MSÜ sınavı iptal mi, ertelendi mi? MSÜ sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasık yapılır? 2021 MSÜ sınavı ne zaman? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 26.03.2021 10:27
MSÜ sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından 2021 yılına ilişkin MSÜ sınavı başvuruları tamamlandı. Sınav tarihi için geri sayım başlarken, gözler sınavın ertelenip ertelenmeyeceğine çevrildi. Vaka sayısında görülen artış sonrası MSÜ adayları 'Sınav iptal olacak mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, MSÜ sınavı iptal mi, ertelendi mi? MSÜ sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama! 2021 MSÜ sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 MSÜ İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?
2021 MSÜ sınavı daha önce belirlenen takvimde gerçekleştirilecek. Sınavın iptaline ya da ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.
2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
2021 MSÜ sınavı, 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 MSÜ sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2021 MSÜ sınav giriş yerlerinin 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.