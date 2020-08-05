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Son dakika: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2020 bedelli askerlik fiyatı kaç para? Askerlik kredisi nedir?
Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? Son dakika açıklamasına göre, 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin bedellik askerlik fiyatları belli oldu. Bedellik askerlik hesapları katsayı üzerinden belirleniyor. Yapılan aylık katsayı değişikliği sonrasında bedelli askerlik yeni fiyatı 37 bin 70 lira olarak belirlendi. Dövizle askerlik ise 5563 euro oldu. Peki, Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2020 bedelli askerlik fiyatı kaç para? Askerlik kredisi nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 05.08.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 13:22
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