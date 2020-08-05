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Haberler Galeri Son dakika: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2020 bedelli askerlik fiyatı kaç para? Askerlik kredisi nedir?

Son dakika: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2020 bedelli askerlik fiyatı kaç para? Askerlik kredisi nedir?

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? Son dakika açıklamasına göre, 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin bedellik askerlik fiyatları belli oldu. Bedellik askerlik hesapları katsayı üzerinden belirleniyor. Yapılan aylık katsayı değişikliği sonrasında bedelli askerlik yeni fiyatı 37 bin 70 lira olarak belirlendi. Dövizle askerlik ise 5563 euro oldu. Peki, Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2020 bedelli askerlik fiyatı kaç para? Askerlik kredisi nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 13:22
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Son dakika: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2020 bedelli askerlik fiyatı kaç para? Askerlik kredisi nedir?

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2020 bedelli askerlik fiyatı kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 yılı yeni bedelli askerlik ücretlerinde güncellemeye gidildi. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. Vatani görevini 21 gün olarak yerine getirecekler belirlenen ücreti ilgili banka hesabına yatıracak. Dövizle ödeme yapmak isteyenler ise 5562 euro ödeme yapacak. Peki, Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2020 bedelli askerlik fiyatı kaç para? Askerlik kredisi nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2020 bedelli askerlik fiyatı kaç para? Askerlik kredisi nedir?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2021 NE KADAR OLDU?

Birçok vatandaşın heyecanla beklediği 2020 yılı Temmuz/Aralık dönemi bedelli askerlik fiyatı belirlendi mi sorusunun cevabı geldi.

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Son dakika: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2020 bedelli askerlik fiyatı kaç para? Askerlik kredisi nedir?

Askere gitmek isteyen vatandaşların beklediği bedelli askerlik 2020 yılı Temmuz/Aralık dönemi için 37 bin 70 liraya çıktı. Peki bedelli askerlik dövizde ne kadar olacak? 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerliği döviz olarak miktarı 5563 euro olarak belirlendi.

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Son dakika: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2020 bedelli askerlik fiyatı kaç para? Askerlik kredisi nedir?

Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldığı için vatandaşlar son dakika bedelli askerlik ne kadar oldu açıklaması yapmaya başladı. Peki bedelli askerlik nasıl hesaplıyor? Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün hesaplamasıyla belirlenen bedelli askerlik 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde 30 bin 70 lira olarak son dakika açıklaması ile paylaşıldı.

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Son dakika: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2020 bedelli askerlik fiyatı kaç para? Askerlik kredisi nedir?

Bedelli askerlik ödemesini yapan ve şartları sağlayan vatandaşlar, 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde 30 bin 70 lirayı ödeyerek bedelli askerlik yapabilecek. Yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik sadece 2020 yılı Temmuz/Aralık dönemi için geçerli olacak, 2021 yılı için geçerli olmayacak.