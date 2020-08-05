Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2020 bedelli askerlik fiyatı kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 yılı yeni bedelli askerlik ücretlerinde güncellemeye gidildi. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. Vatani görevini 21 gün olarak yerine getirecekler belirlenen ücreti ilgili banka hesabına yatıracak. Dövizle ödeme yapmak isteyenler ise 5562 euro ödeme yapacak. Peki, Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2020 bedelli askerlik fiyatı kaç para? Askerlik kredisi nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...