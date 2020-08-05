"NORMAL YOĞUN BAKIMLARINDAN ÇOK FARKLI"

Yoğun bakım odalarında tüm hasta odalarının tek kişilik ve negatif basınçlı izole odalar olarak planlandığına vurgu yapan Dr. Salman, bunun önemini şöyle özetledi:

"Yoğun bakım hasta odalarına iki kapıdan geçilerek girilebiliyor. Negatif basınçlı odalar sayesinde içerideki virüslü havanın sirkülasyonu diğer alanlara geçmiyor. Filtrelerde tamamen temizlenip temiz hava olarak dışarıya atılıyor. O yüzden de personelimiz ve biz, hasta odaları dışındaki alanlarda yorucu koruyucu ekipmanları sürekli kullanmak zorunda kalmıyoruz. Sadece maske ve bonelerimiz bile yeterli olabiliyor. Burayı diğer hastanelerin yoğun bakımlarından ayıran en önemli özelliği bu. Normal yoğun bakımlarda negatif basınçlı odalar olmaz. Hastalar da arena şeklindeki alanlarda bir arada takip edilir. Ama pandemi hastanelerinde, enfeksiyon hastalıkları ile ilgili, bu tür bulaşıcı hastalıklarla ilgili kliniklerde negatif basınç ve tek kişilik izole odalar çok önemli. Biz burada bunu sağladığımız için hem hasta hem çalışan açısından daha güvenli bir ortam oluyor. Hastalarının odaları dışındaki bölgelerde virüsten arındırılmış alanlar oluşturabiliyoruz. Pandemi hastanelerindeki planlama o yüzden normal yoğun bakımlardakinden çok farklı."