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Nefesler tutuldu gözler YÖK'te! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler uzaktan eğitime devam edecek mi?
Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ün üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik kararı milyonlarca üniversite öğrenci tarafından merak ediliyor. Koronavirüs'ün etkisini arttırdığı bahar döneminde üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul, ortaokul ve liselerin 31 Ağustos'ta açılacağını açıkladı. Öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini araştırmaya başladı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler uzaktan eğitime devam edecek mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 05.08.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 14:08
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