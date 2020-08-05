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Haberler Galeri Nefesler tutuldu gözler YÖK'te! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler uzaktan eğitime devam edecek mi?

Nefesler tutuldu gözler YÖK'te! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler uzaktan eğitime devam edecek mi?

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ün üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik kararı milyonlarca üniversite öğrenci tarafından merak ediliyor. Koronavirüs'ün etkisini arttırdığı bahar döneminde üniversiteler uzaktan eğitim modeline geçmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul, ortaokul ve liselerin 31 Ağustos'ta açılacağını açıkladı. Öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini araştırmaya başladı. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler uzaktan eğitime devam edecek mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 14:08
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Nefesler tutuldu gözler YÖK'te! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler uzaktan eğitime devam edecek mi?

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler uzaktan eğitime devam edecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci gözlerini YÖK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevirmiş durumda. Merak edilen bir başka konuda üniversitelerin uzaktan eğitim olup olmayacağı oluyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler uzaktan eğitime devam edecek mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nefesler tutuldu gözler YÖK'te! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler uzaktan eğitime devam edecek mi?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2020

2020 - 2020 eğitim öğretim yılı üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. YÖK'ten Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Nefesler tutuldu gözler YÖK'te! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler uzaktan eğitime devam edecek mi?

YÖK BAŞKANI SARAÇ: ÜNİVERSİTELERDEKİ TÜM DERSLERİN YÜZDE 90'I UZAKTAN EĞİTİMLE VERİLDİ

Yüksek Öğretim dergisinin 17'nci sayısının sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Nefesler tutuldu gözler YÖK'te! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler uzaktan eğitime devam edecek mi?

Covid-19 krizinin gerçekten yoğun yaşanılan bir insanlık trajedisi olduğunu belirten Saraç, "Ve hepimizi birçok konuda daha derin ve daha kapsamlı düşünmeye sevk ediyor. Sağlıkta ve korunmada bireyleri tehdit eden ciddi riskler, ailelerin gelirlerindeki azalmalar, ulaşım kısıtlamaları, barınma gibi temel sorunlar, 2020-2021 eğitim yılında da tüm dünyayı olduğu gibi Türk yükseköğretimini de etkileyecektir" görüşünü ifade etti.

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Nefesler tutuldu gözler YÖK'te! Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler uzaktan eğitime devam edecek mi?

"GELECEK EĞİTİM YILINA ETKİLERİNİ NET GÖREMİYORUZ"

Öğrencilerin ve ailelerinin bu alanda merak ettiği onlarca konu ve soru olduğuna işaret eden Prof. Dr. Saraç, "Ancak ne yazık ki çoğu kez bu soruları cevaplayabilmek an itibari ile hem zor hem de verilebilecek cevaplar net değil.