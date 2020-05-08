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Haberler Galeri Son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Son dakika... Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri iptal edilmişti. Türk Hava Yolları üç aylık uçuş planlama taslağını hazırladı. Bu gelişmelerin ardından uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili merak edilenleri sayfamızda derledik. Peki, uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 16:38
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Son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Son dakika... Uçuşlar ne zaman başlıyor? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) üç aylık uçuş planlama taslağı yaptı. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de uçak seferlerinin ne zaman açılacağı oldu. Peki, uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

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Son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

YURT DIŞI YURT İÇİ UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, iç hat seferleri 20 Mayıs'a, dış hat uçuşları ise 28 Mayıs'a kadar durduruldu.

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Son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

THY 3 AYLK UÇUŞ PLANLAMA TASLAĞI HAZIRLADI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan uçuş planlama taslağı yaptı.

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Son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durdurma kararı alan THY, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre uçuş yapılmasını öngörüyor.

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Son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

İç hat uçuşlarını haziranda başlatmayı amaçlayan THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak düzenleyecek.