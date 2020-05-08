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Son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?
Son dakika... Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışı uçak seferleri iptal edilmişti. Türk Hava Yolları üç aylık uçuş planlama taslağını hazırladı. Bu gelişmelerin ardından uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili merak edilenleri sayfamızda derledik. Peki, uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.05.2020 16:31Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 16:38