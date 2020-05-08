Son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Son dakika... Uçuşlar ne zaman başlıyor? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) üç aylık uçuş planlama taslağı yaptı. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de uçak seferlerinin ne zaman açılacağı oldu. Peki, uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...