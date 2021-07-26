26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
Yasaklar yeniden gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Türkiye kademeli normalleşme dönemini yaşarken, aşılama uygulamasıda tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarını peş peşe sıralarken, gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarına çevrildi. İşte, yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
Giriş Tarihi: 26.07.2021 18:37 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 18:37
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