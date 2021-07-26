Son dakika: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasaklar geri gelecek mi? Sorularının yanıtları son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan vaka sayılarında son dönemde belirgin bir artış yaşandı. Uygulanan normalleşme süreci sonrasında aşılama konusunda uyarılar peş peşe gelmeye başladı. Vaka sayılarında artışın devam etmesi halinde bölgesel olarak kısıtlamaların gelebileceği iddia edildi. Hal böyle olunca gözler Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. İşte, yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...