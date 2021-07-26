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Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...

Son dakika: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...

Yasaklar yeniden gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Türkiye kademeli normalleşme dönemini yaşarken, aşılama uygulamasıda tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarılarını peş peşe sıralarken, gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarına çevrildi. İşte, yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2021 18:37 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 18:37
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Son dakika: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasaklar geri gelecek mi? Sorularının yanıtları son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan vaka sayılarında son dönemde belirgin bir artış yaşandı. Uygulanan normalleşme süreci sonrasında aşılama konusunda uyarılar peş peşe gelmeye başladı. Vaka sayılarında artışın devam etmesi halinde bölgesel olarak kısıtlamaların gelebileceği iddia edildi. Hal böyle olunca gözler Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrildi. İşte, yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...

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Son dakika: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...

YASAKLAR YENİDEN GELECEK Mİ? HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI...

Kısıtlamaların yeniden başlayacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısında alınan kararları açıklayacak.

Yeni kısıtlama kararı alınması halinde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Son dakika: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA UYARDI...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs vakalarının 10 bine yaklaşması sonrası bir açıklama yaptı.

Twitter'dan paylaşım yapan Koca, ''Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım'' ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...

KIRIKKALE VALİLİĞİ ÇAĞRIDA BULUNDU

Kırıkkale Valiliği, Covid-19 vaka sayılarında artış göstermesi nedeniyle vatandaşlara "lütfen tedbirlere uyalım ve aşımızı olalım" çağrısında bulundu.

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Son dakika: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Kırıkkale, 99,11 oldu. Kentte vaka sayılarındaki artış nedeniyle valilik, vatandaşlara "aşı" çağrısında bulundu.