SON DAKİKA: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasağı ne zaman bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü...

Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasağı ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yayınladığı sokağa çıkma kısıtlaması konulu genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması getirileceği ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın aynı şekilde devam edeceği vurgulandı. Sokağa çıkma yasaklarının ne zaman kalkacağı ise merak ediliyor. İşte, Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasağı ne zaman bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü...