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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasağı ne zaman bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü... SON DAKİKA: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasağı ne zaman bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü...
Son dakika... Yasaklar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında yasakların kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, "Yasaklar ne zaman kalkacak?" Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Hafta sonu yasağı ne zaman bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü...
Giriş Tarihi: 23.12.2020 23:10 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 23:15
Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasağı ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yayınladığı sokağa çıkma kısıtlaması konulu genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması getirileceği ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın aynı şekilde devam edeceği vurgulandı. Sokağa çıkma yasaklarının ne zaman kalkacağı ise merak ediliyor. İşte, Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta sonu yasağı ne zaman bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü...
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının biteceği tarihle ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Kısıtlamanın koronavirüs vaka sayısının durumuna göre netleşmesi bekleniyor.
İSTİSNA KAPSAMINDAKİLERE YÖNELİK DENETİM ARTACAK
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere genelge gönderdi.
Sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamının art niyetli kullanılması üzerine valiliklere yeni genelge gönderildi. Buna göre, kısıtlama süresince istisnanın kapsamı sadece muafiyet nedeniyle sınırlı olacak, genel muafiyet söz konusu olmayacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Muafiyetlerin Kötüye Kullanımının Önlenmesi" konulu genelge gönderdi.
Genelgede daha önce illere gönderilen genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamamasını temin ile sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişilerle ilgili uygulama hatırlatıldı.