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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS ortaöğretim baraj puanı 2020: KPSS'yi kazanmak için kaç net gerekir? KPSS ortaöğretim puan hesaplama... KPSS ortaöğretim baraj puanı 2020: KPSS'yi kazanmak için kaç net gerekir? KPSS ortaöğretim puan hesaplama... KPSS ortaöğretim baraj puanı kaç? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarının ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılmıştı. ÖSYM'nin takvimine göre sonuçlar 24 Aralık'ta yani bugün adayların erişimine açılacak. Sonuçların yanı sıra en çok araştırılan konulardan biri de baraj puanı oldu. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim baraj puanı var mı? KPSS'yi kazanmak için kaç net puan gerekir? KPSS ortaöğretim puan hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 24.12.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 10:12
KPSS ortaöğretim baraj puanı ve puan hesaplama işlemleri, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Kamıda personel olarak görev almak isteyen lise mezunu adaylar, 22 Kasım tarihinde ortaöğretim sınavına katıldılar. Sınav takvimine göre sonuçlar bugün açıklanacak. Sınav sonuçlarının yanı sıra baraj puanı ve puan hesaplama işlemleri de adayların merak ettiği diğer konular biri oldu. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim baraj puanı var mı? KPSS'yi kazanmak için kaç net puan gerekir? KPSS ortaöğretim puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 KPSS BARAJ PUANI KAÇ?
ÖSYM, 2002 yılından itibaren KPSS Ön Lisans, Lisans ve Ortaöğretim sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor. Bilindiği üzeree KPSS Ortaöğretim sınavı 2 senede bir gerçekleştiriliyor. Ortaöğretim atamaları çok sınırlı ve az sayıda olduğu için taban puanlar yüksek tutuluyor. Bir önceki atamalara baktığımızda en düşük atama puanının 70 olduğu görülmektedir.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacak. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacak. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacak.