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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?
Yasaklar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Hal böyle olunca gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. Bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama ve yasakların kalkacağı tarih ise merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?
Giriş Tarihi: 12.01.2021 16:06
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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?
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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?
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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?
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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?
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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?