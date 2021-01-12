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Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?

Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?

Yasaklar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Hal böyle olunca gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. Bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama ve yasakların kalkacağı tarih ise merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?

Giriş Tarihi: 12.01.2021 16:06
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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?
Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?

Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların kalkacağı tarih merak konusu. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasakların süresine değindi. Uzun süredir uygulanan kısıtlamaların etkisini göstermesi nedeniyle, vatandaşlar yasakların kalkacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?

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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?
Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Kabine toplantısı dün yani 11 Ocak 2021 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili detaylara değindi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmasında kısıtlamaları kademeleri olarak azaltılacağını belirtti.Kısıtlamaların kalkacağı tarih ile ilgili resmi bir detay bulunmuyor.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?
Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?
Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma günü 21.00'den pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisinin çok güçlü olduğunu gördüklerini söyledi.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?
Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu yasakları kalktı mı, kalkacak mı?

Prof. Dr. İlhan, "Bir kısıtlama yaptığımızda önce vaka sayısı azalıyor, onu takip eden 1 hafta 10 gün içinde hasta sayısı azalıyor. Hasta sayısının azalmasını takip eden 15-20 gün içinde ağır hasta sayısı azalıyor. Ağır hastalarımız azaldıktan 15-20 gün sonra vefatlarımız azalıyor. Bu kısıtlamanın etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemledik. Yaklaşık 1 aylık süreçte hasta sayısı 7 binden bin 500 civarına düştü; bu çok güzel bir şey. Bu gelişmenin devam etmesi için kısıtlamaların ben devam etmesi kanısındayım" dedi.