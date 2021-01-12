Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi'nde incelemelerde bulundu Başkan Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi'nde incelemelerde bulundu Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Açılış sonrası tesiste incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, hayvanlarla yakından ilgilendi. Hayvanları elleriyle besledi. İşte o renkli kareler... Giriş Tarihi: 12.01.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 15:42
Başkan Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi'nde incelemelerde bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ankara'da gerçekleştirilen törende konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, geleneksel kültürleri yaşatmanın önemine değindi.
Çocuklara ve yarının geleceği gençlere geçmişin ihtişamını yaşatmanın gururunu taşıdıklarını belirten Kazancı, "
Üstlendiğimiz misyonu dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Tesisimizin resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapıyoruz. Tesisimizin inşaatından bugüne gelmesinde çok büyük emeği olan konfederasyon başkanımız sayın Bilal Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. "Bugün geleneksel çocuk oyunlarını icra edilebileceğimiz alanlarımız, çocuk park alanlarımız ile yavrularımıza güzel bir mekan armağan ediyoruz." diyen Kazancı, şöyle devam etti: