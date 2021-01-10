Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
10 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Genelge yayımlandı mı? Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Genelge yayımlandı mı?
Yasaklar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında gözler Kabine ve Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 81'ilde devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bilgilendirmeler sürerken, diğer yasakların ne zaman kalkacağı ise araştırılmaya başlandı. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Genelge yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 10.01.2021 19:07
Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yılın ilk günlerini yaşadığımız dönemde kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemde vaka sayılarının düşmesinin ardından 1 Haziran'da normalleşme takvimi devreye sokulmuştu. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarından çıkacak karara çevrildi. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Genelge yayımlandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Kısıtlamaların sona ereceği tarihle ilgili İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama gelmedi. Kısıtlamaların vaka sayısına göre Bilim Kurulu tavsiyeleriyle nihai karara ulaşması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma günü 21.00'den pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisinin çok güçlü olduğunu gördüklerini söyledi.
Prof. Dr. İlhan, "Bir kısıtlama yaptığımızda önce vaka sayısı azalıyor, onu takip eden 1 hafta 10 gün içinde hasta sayısı azalıyor. Hasta sayısının azalmasını takip eden 15-20 gün içinde ağır hasta sayısı azalıyor. Ağır hastalarımız azaldıktan 15-20 gün sonra vefatlarımız azalıyor. Bu kısıtlamanın etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemledik. Yaklaşık 1 aylık süreçte hasta sayısı 7 binden bin 500 civarına düştü; bu çok güzel bir şey. Bu gelişmenin devam etmesi için kısıtlamaların ben devam etmesi kanısındayım" dedi.
15 ŞUBAT SONRASINA İŞARET ETTİ
Prof. Dr. İlhan, yılbaşı sürecinin de rakamlara olumsuz yansımayacağını umut ettiğini kaydederek, "Bu birkaç günlük rakamlar önemli. Bu hafta sonuna kadar yılbaşının olumsuz etkisi olup olmayacağını gözlemleyeceğiz. Aşılamaya da başlayacağız. Hepimizin olabildiğince gayret göstermesi lazım. Ne kadar az hasta ve vaka sayısı varken aşılamaya başlarsak o kadar çok vatandaşımızı koronavirüsten korumuş oluruz.