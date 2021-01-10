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10 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullar yarın açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler içi yüz yüze eğitim tarihi... MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullar yarın açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler içi yüz yüze eğitim tarihi...
Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılmasına yönelik son dakika açıklaması geldi. MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında öğrenciler ve veliler okulların açılma tarihini araştırmaya başladı. İşte, Okullar ne zaman açılacak? Okullar yarın açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler içi yüz yüze eğitim tarihi...
Giriş Tarihi: 10.01.2021 21:26
Okullar ne zaman açılacak? Okullar yarın açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında öğrenciler ve veliler heyecana kapıldı. Son dakika açıklamasına göre; bayrak töreni ve İstiklal Marşı ile ilgili ayrıntılar yer alıyor. Yeni yıla girdiğimiz dönemde okullar için alınacak son dakika kararları yakından takip ediliyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak? Okullar yarın açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler içi yüz yüze eğitim tarihi...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR YARIN AÇILIYOR MU?
MEB açıklamasında, '11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak' denildi.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00'da yöneticiler ve hâlihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını; öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik etmeleri için davette bulunmalarını istedi. Bakan Selçuk da yarın mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katılacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüz yüze eğitime geçmeyecek.
25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.