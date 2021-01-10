Okullar ne zaman açılacak? Okullar yarın açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrasında öğrenciler ve veliler heyecana kapıldı. Son dakika açıklamasına göre; bayrak töreni ve İstiklal Marşı ile ilgili ayrıntılar yer alıyor. Yeni yıla girdiğimiz dönemde okullar için alınacak son dakika kararları yakından takip ediliyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak? Okullar yarın açılıyor mu? İlkokul, ortaokul, liseler içi yüz yüze eğitim tarihi...