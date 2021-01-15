Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlerin fayda göstermesi ile kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu olmak üzere devam ediyor. Kısıtlamaların etkisini göstermesinin ardından yasakların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. İşte, Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Gözler Kabine ve Bilim Kurulu'nda...