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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Gözler Kabine ve Bilim Kurulu'nda... Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Gözler Kabine ve Bilim Kurulu'nda...
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirü tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında yasakların kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Gözler Kabine ve Bilim Kurulu'nda...
Giriş Tarihi: 15.01.2021 22:30
Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlerin fayda göstermesi ile kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu olmak üzere devam ediyor. Kısıtlamaların etkisini göstermesinin ardından yasakların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. İşte, Yasaklar ne zaman kalkacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Gözler Kabine ve Bilim Kurulu'nda...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI?
Hafta içi her gün saat 21:00 ile ertesi gün 05:00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulandığı biliniyor. Yayımlanan genelgede ise yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde bu kısıtlamaların uygulanmaya devam edeceği ifade edilmişti…
YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Henüz bu konuya ilişkin resmi bir karar bulunmazken Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı son açıklamada, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;
"Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır"
Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtmişti.
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor.