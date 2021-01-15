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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama işleminin başlaması ve vaka sayılarında yaşanan gözle görülen düşüş sonrasında okulların ne zaman açılacağı sorusunun yanıtı yeniden gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlerin sonuç vermesinin ardından kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağını açıkladı. İlkokul, ortaokul ve liseler için okulların açılma tarihi öğrenciler için araştırılmaya başlandı. İşte, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 15.01.2021 21:48
Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitim hakkında belli aralıklarla bilgilendirme açıklamaları geliyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında veli ve öğrenciler okullar için alınacak kararı bekliyor. Bilindiği üzere öğrenciler 22 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitimini sürdürecek. İşte, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüz yüze eğitime geçmeyecek.
25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
TOPLUM BİLİMLERİ KURULU ÜYESİ AÇIKLAMA YAPTI
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi.
Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.