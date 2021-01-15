Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitim hakkında belli aralıklarla bilgilendirme açıklamaları geliyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında veli ve öğrenciler okullar için alınacak kararı bekliyor. Bilindiği üzere öğrenciler 22 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitimini sürdürecek. İşte, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?