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16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son dakika... ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Herhangi bir sebepten dolayı eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, 4-15 Ocak 2021 tarihleri arasında final sınavına katıldılar. Mezun olabilme hayali ile sınavlara hazırlanan öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 16.01.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 09:12
Son dakika haberi... ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2020-2021 güz dönemi final sınavı 4- 15 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih kesin olarak bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavların sonuçlarına bakacak olursak, sonuçların 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ATA AÖF tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada,
"Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir." denildi. ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF bütünleme sınavı 8-9 Şubat 2021 tarihlerinde online gerçekleştirilecek.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ
ATA AÖF bahar dönemi ders kayıtları 8-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.
ATA AÖF mazeretli ders kayıtları 16-22 Şubat'ta yapılacak.
ATA AÖF bahar dönemi dersleri 15 Şubat - 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında işlenecek.