Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Herhangi bir sebepten dolayı eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, 4-15 Ocak 2021 tarihleri arasında final sınavına katıldılar. Mezun olabilme hayali ile sınavlara hazırlanan öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.01.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 09:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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