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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA: Yasaklar ne zaman kalkacak? 4 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kıraathaneler, restoranlar ne zaman açılacak? SON DAKİKA: Yasaklar ne zaman kalkacak? 4 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kıraathaneler, restoranlar ne zaman açılacak? Son dakika... Yasaklar ne zaman kalkacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda bazı mekanlar geçici süreliğine kapatılmıştı. Vaka ve hasta sayısında görülen düşüş sonrası bu kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Yılın son Kabine toplantısında kısıtlamalar hakkında yeni karar alınıp alınmadığı merak ediliyor. Peki, yasaklar ne zaman kalkacak? 4 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kıraathaneler, restoranlar ne zaman açılacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 29.12.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 12:35
Son dakika... Kafeler ne zaman açılacak? Türkiye'de artan vaka sayısı nedeniyle bazı tedbirler hayat geçirilmişti. Alınan önlemler kapsamında vaka ve hasta sayısı düşüşe geçti. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağı merak edilmeye başlandı. Dün yılın son Kabine toplantısı gerçekleştirildi. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, kısıtlamalar hakkında yeni bir karar alındı mı? Yasaklar ne zaman kalkacak? 4 Ocak'ta kafeler açılacak mı? Kıraathaneler, restoranlar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Yasakların hangi tarihte kalkacağı henüz belli olmadı. Kafeler, kıraathaneler, lokantalar ve restoranların hangi tarihte normal hizmet vermeye başlayacağı belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KISITLAMA VE AŞI AÇIKLAMASI
Erdoğan, konunun her gündeme gelişinde ilgili bakanlıklara, aşı geliştirme çalışmalarını yakından takip etmeleri ve gereken iş birliğini en üst düzeyde göstermeleri hususunda kesin talimat verdiğini belirterek şunları kaydetti:
"İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. Diğer yandan vaka sayısındaki düzenli düşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımdan kısıtlama tedbirlerinin yeniden artırılmasına ihtiyaç duymayacak şekilde 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz, temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Bugünkü toplantımızda salgınla mücadelede geldiğimiz yeri tekrar değerlendirdik. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Bu çerçevede okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." 'AĞIR HASTA' VE 'AKTİF VAKA' SAYISI DÜŞÜYOR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Türkiye genelinde 21 Kasım'dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanan kısıtlama tedbirleri sonuç vermeye başladı.
İlk pozitif vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar yapılan 23 milyon 958 bin 818 test sonucunda, 2 milyon 162 bin 775 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.
Bu süreçte 20 bin 135 kişi hayatını kaybederken 2 milyon 37 bin 433 kişi de yeni tip koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.
Toplam sayı dikkate alındığında test yapılanların yüzde 9'unda Kovid-19 tespit edildi.
Yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 28 Aralık'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 1'lerde seyrederken, iyileşenlerin oranı ise yüzde 94,2 olarak kayıtlara geçti.