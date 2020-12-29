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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hesaplarınızı kontrol edin! KYK bursu yattı mı? 2020 Ekim, Kasım, Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Hesaplarınızı kontrol edin! KYK bursu yattı mı? 2020 Ekim, Kasım, Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? KYK burs ve kredi ödemeleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2020-2021 dönemine ilişkin burs ve kredi sonuçları açıklandıktan sonra ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Öğrencilerin heyecanla araştırdığı ödemeler 28 Kasım itibarıyla başladı. Ödemeler, öğrencilerin T.C. Kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Peki, KYK bursu yattı mı? 2020 Ekim, Kasım, Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 29.12.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 14:21
KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs ödemeleri başladı. Burs için hak kazanan öğrenciler, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. T.C. Kimlik numarasına göre yapılan ödemelerin takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KYK bursu yattı mı? 2020 Ekim, Kasım, Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATACAK?
2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri bugün hesaplarına yatırılıyor.
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 28 Aralık'ta, "2" olanlar 29 Aralık'ta, "4" olanlar 30 Aralık'ta, "6 ve 8" olanlar 31 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burs ücretleri ile ilgili şöyle dedi:
"Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan Yüksek Lisans'ı 1300 TL'ye, Doktora'da ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz." ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,