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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR farklı unvanlarda işçi alımı yapıyor! 2020 TCDD personel alımı kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? İŞKUR farklı unvanlarda işçi alımı yapıyor! 2020 TCDD personel alımı kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? TCDD tarafından yayımlanan ilana göre, farklı unvanlarda işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirileek işçi alımının detayları belli oldu. 2020 KPSS puanı esas alınarak yapılacak işçi alımının ayrıntılarını yazımızda ele aldık. Başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? TCDD personel alımı başvuru şartları nedir? İşte kadro dağılımı ve detaylar... Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 11:50
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işçi alımı yapıyor. Yılın son haftasında yayımlanan ilana göre, farklı unvanlarda 60 kişilik işçi alımı gerçekleştirileceği bildirildi. İlanın yayımlanmasının ardından, başvuru için detaylar araştırılmaya başlandı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvurular hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? TCDD personel alımı başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞKUR TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler. Başvurular 28 Aralık 2020 - 01 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacak.
TCDD PERSONEL ALIM KADRO DAĞILIMI
* 13 Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçisi,
* 14 elektrikçi, * 14 Lokomotif Tamircisi, * 12 Vagon İmal ve Tamircisi, * 4 Kaynakçı, * 3 Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru Formu
2- Öğrenim belgesi, 3- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),
5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtir),
6- KPSS Sonuç Belgesi (2020 tarihli) 7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)