İŞKUR farklı unvanlarda işçi alımı yapıyor! 2020 TCDD personel alımı kadro dağılımı ve şartlar nelerdir?

TCDD tarafından yayımlanan ilana göre, farklı unvanlarda işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirileek işçi alımının detayları belli oldu. 2020 KPSS puanı esas alınarak yapılacak işçi alımının ayrıntılarını yazımızda ele aldık. Başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? TCDD personel alımı başvuru şartları nedir? İşte kadro dağılımı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 11:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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