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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak 2021? Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Hafta sonu... Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak 2021? Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Hafta sonu...
Yasaklar ne zaman kalkacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yasakların ne zaman kalkacağı sorusu gündemin ilk sırasında yer almayı sürdürüyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Şimdi gözler Kabine ve Bilim Kurulu tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak 2021? Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Hafta sonu...
Giriş Tarihi: 25.01.2021 19:03 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 19:03
Yasaklar ne zaman kalkacak 2021? Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm yurtta hafta sonu ve içi olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, " Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullanmıştı" Hal böyle olunca vatandaşlar yasakların kalkacağı tarih için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak 2021? Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Hafta sonu...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Koronavirüs salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.
HES KODU DÜZENLEMESİ
Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında. Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!
Normalleşme takvimine gidilen süreçte koronavirüs günlük vaka ve ölüm sayılarında beklenmedik bir patlama yaşanmazsa ve söz konusu kararlar alınırsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın anılan tarihlere yakın bir dönemde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklaması bekleniyor.