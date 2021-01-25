Son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak 2021? Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Hafta sonu...

Yasaklar ne zaman kalkacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yasakların ne zaman kalkacağı sorusu gündemin ilk sırasında yer almayı sürdürüyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Şimdi gözler Kabine ve Bilim Kurulu tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, yasaklar ne zaman kalkacak 2021? Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Hafta sonu...