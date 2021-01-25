Son dakika: Kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 15-25 Şubat'ta yeniden açılacak mı? Gözler orada...

Kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Bilindiği üzere mekanlar paket servis ve gel al sistemi üzerinden hizmet vermeye devam ediyor. Bilim Kurulu ve Kabine toplantısında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 15-25 Şubat'ta yeniden açılacak mı? Gözler orada...