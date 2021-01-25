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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 15-25 Şubat'ta yeniden açılacak mı? Gözler orada... Son dakika: Kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 15-25 Şubat'ta yeniden açılacak mı? Gözler orada...
Kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Bilindiği üzere mekanlar paket servis ve gel al sistemi üzerinden hizmet vermeye devam ediyor. Bilim Kurulu ve Kabine toplantısında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 15-25 Şubat'ta yeniden açılacak mı? Gözler orada...
Giriş Tarihi: 25.01.2021 21:53
Kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 15-25 Şubat'ta yeniden açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Uzun süredir kapalı olan mekanlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. İşte, kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar 15-25 Şubat'ta yeniden açılacak mı? Gözler orada...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER RESTORANLAR AÇILIYOR MU?
Konuyla ilgili Bilim Kurumu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz tarafından flaş bir değerlendirme geldi. Kayıpmaz, yaptığı açıklamasında işletmelerin Şubat ayı sonrasında hastalığın seyrine bakarak açılmasının daha güvenli olacağını belirterek, "En azından Şubat ayını bekleyerek geçirmekte fayda var" dedi.
Uzman isim, açıklamasının devamında kapıda olan mutasyonlu koronavirüs tehlikesinin de altını çizdi.
MART AYI İŞARET EDİLDİ
Doç. Dr. Kayıpmaz, normale dönüş aşamasında sadece belirli bir miktar kadar müşterilerin alınmasına izin verilebileceğini ve HES kodu uygulamasının zorunlu olabileceğini belirterek, "Bu da bir aydan biraz daha fazla zaman istiyor. Mart ayında bunların gündeme gelmesi yerinde olacaktır" dedi.
Salgının kontrol altına alınabilmesi için birçok tedbirin hayata geçirildiğini hatırlatan Kayıpmaz, Türkiye'de de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını ve özellikle restoran, kafe gibi işletmelerin bir süredir paket ya da eve servis şeklinde hizmet verdiğini anımsattı.
Kayıpmaz, tedbirler kapsamında alışveriş merkezlerine girmeden önce kişinin Hayat Eve Sığar (HES) kodunun kontrol edilmesiyle riskli bir durum olup olmadığının anlaşılabildiğini belirterek, bunun kişisel hakların sınırlanması değil, toplum sağlığının korunması için yapıldığını vurguladı.