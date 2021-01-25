Gözler Kabine'de! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tarih belli oldu mu?

Koronavirüs hastalığına karşı en yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vaka sayılarına görülen düşüş sonrası kısıtlamaların esnetilmesi gündeme geldi. Bununla birlikte en çok araştırılan konular arasında 65 yaş üstü ile 20 yaş altına uygulanan sokaa çıkma kısıtlaması oldu. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tarih belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.01.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 16:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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