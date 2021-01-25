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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Gözler Kabine'de! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tarih belli oldu mu? Gözler Kabine'de! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tarih belli oldu mu? Koronavirüs hastalığına karşı en yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vaka sayılarına görülen düşüş sonrası kısıtlamaların esnetilmesi gündeme geldi. Bununla birlikte en çok araştırılan konular arasında 65 yaş üstü ile 20 yaş altına uygulanan sokaa çıkma kısıtlaması oldu. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tarih belli oldu mu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 25.01.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 16:47
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele titizlikle yürütülüyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı bireyler için belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağını merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısının gerçekleştirileceği tarihi araştırıyor. Peki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yaş gruplarında olan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının biteceği tarihi araştırıyor. Bu kısıtlamaların da Kabine toplantısında değerlendirilmesi öngörülüyor.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Genelgeye göre, tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde (hafta sonu da dahil) 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.