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Haberler Galeri MEB SON DAKİKA! Okullar ortaokul, lise 6,7,10,11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar geri kapanır mı? 23 Kasım...

MEB SON DAKİKA! Okullar ortaokul, lise 6,7,10,11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar geri kapanır mı? 23 Kasım...

Okullar ortaokul, lise 6,7,10,11. sınıflar için ne zaman açılacak? 2020-2021 yılı eğitim ve öğretim sürecinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. MEB tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Kademeli olarak yüz yüze okullara dönüşün ilk 3 aşaması gerçekleşti. 6,7,10,11. sınıflar için alınacak karar bekleniyordu. Öğrenciler ve veliler okulların tüm sınıflar için ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. İşte, Okullar ortaokul, lise 6,7,10,11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar geri kapanır mı? 23 Kasım...

Giriş Tarihi: 03.11.2020 22:19 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 22:28
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MEB SON DAKİKA! Okullar ortaokul, lise 6,7,10,11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar geri kapanır mı? 23 Kasım...

Okullar ortaokul, lise 6,7,10,11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar geri kapanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk olarak 21 Eylül tarihinde okul öncesi ve 1.2,3 ve 4. sınıflar için açıklama gelirken, daha sonra sınav stresi yaşayan 8. ve 12. sınıflar için okula dönüş kararı verilmişti. Son olarak Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 5. ve 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamıştı. Daha sonra 6,7,10,11. sınıflar için ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyordu. İşte, Okullar ortaokul, lise 6,7,10,11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar geri kapanır mı? 23 Kasım...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB SON DAKİKA! Okullar ortaokul, lise 6,7,10,11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar geri kapanır mı? 23 Kasım...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 6. 7. 10. 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?

Yaşanan bu gelişme ile beraber, uzaktan eğitime devam eden 6. 7. 10. 11. sınıfların durumu veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. 6. 7. 10. 11. sınıfların okula gideceği tarih konusunda ise 23 Kasım iddiası bulunuyor.

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MEB SON DAKİKA! Okullar ortaokul, lise 6,7,10,11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar geri kapanır mı? 23 Kasım...

Milli Eğitim Bakanlığı 6. 7. 10. ve 11. sınıflara da yüz yüze eğitime geçebilmesi adına kolları sıvadı. Tüm sınıfların yüz yüze eğitime geçişinin 23 Kasım'da olacağı yönünde planlamaların gerçekleştiği bilgisine ulaşılırken öte yandan yüz yüze eğitimin haftada 2 günden fazla olmayacağı konusu da konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7. sınıflarla lise 10 ve 11. sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor.

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MEB SON DAKİKA! Okullar ortaokul, lise 6,7,10,11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar geri kapanır mı? 23 Kasım...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Bizim okulların açılması konusunda bildiğimiz alınan kararlar sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyetin Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara bağlı. Her zaman söylüyoruz bu dinamik bir süreç. Hem küresel anlamda dinamik hem ulusal anlamda dinamik bir süreç. Her gün yapılan testleri çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu çaba ve gayret bilim insanlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin çabaları daha iyiye doğru gitsin diye gösteriliyor. Bu büyük bir çaba, biz de bu çabanın farkındayız. Dünyayı izliyoruz, Türkiye'yi izliyoruz. Her gün, her an izlemeye devam ediyoruz ve özel bir yazılımla her sınıfımızı gözlemleyebiliyoruz. Bu bağlamda bu dinamik gidişin sürecine bağlı olarak yeni kararlar, yeni yaklaşımlar, yeni tedbirler almakla ilgili elbette hazırız. Ne gerekiyorsa bütün bunları hayata geçirebilmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

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MEB SON DAKİKA! Okullar ortaokul, lise 6,7,10,11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar geri kapanır mı? 23 Kasım...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı üçüncü aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçişler devam ediyor.