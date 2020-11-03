ANA SAYFA
MEB SON DAKİKA! Okullar ortaokul, lise 6,7,10,11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar geri kapanır mı? 23 Kasım...
Okullar ortaokul, lise 6,7,10,11. sınıflar için ne zaman açılacak? 2020-2021 yılı eğitim ve öğretim sürecinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. MEB tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Kademeli olarak yüz yüze okullara dönüşün ilk 3 aşaması gerçekleşti. 6,7,10,11. sınıflar için alınacak karar bekleniyordu. Öğrenciler ve veliler okulların tüm sınıflar için ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. İşte, Okullar ortaokul, lise 6,7,10,11. sınıflar için ne zaman açılacak? Okullar geri kapanır mı? 23 Kasım...
Giriş Tarihi: 03.11.2020 22:19 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 22:28
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15