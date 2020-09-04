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Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 5,6,7,8,9,10,11. sınıf taban ve taban puan listesi
Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı için geri sayım sona erdi ve 5 Eylül tarihinde sınav gerçekleşecek. Yarın yapılacak bursluluk sınavına 5,6,7,8,9,10,11. sınıflar katılacak. Devlet tarafından sağlanan imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler İOKBS sınavında ter dökecek. Adaylar sınavın kaç puanla kazanılacağını araştırmaya başladı. Peki, Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 5,6,7,8,9,10,11. sınıf taban ve taban puan listesi detayları haberimizde...
Giriş Tarihi: 04.09.2020 16:39Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 16:44