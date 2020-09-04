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Haberler Galeri Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 5,6,7,8,9,10,11. sınıf taban ve taban puan listesi

Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 5,6,7,8,9,10,11. sınıf taban ve taban puan listesi

Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı için geri sayım sona erdi ve 5 Eylül tarihinde sınav gerçekleşecek. Yarın yapılacak bursluluk sınavına 5,6,7,8,9,10,11. sınıflar katılacak. Devlet tarafından sağlanan imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler İOKBS sınavında ter dökecek. Adaylar sınavın kaç puanla kazanılacağını araştırmaya başladı. Peki, Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 5,6,7,8,9,10,11. sınıf taban ve taban puan listesi detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 16:44
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Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 5,6,7,8,9,10,11. sınıf taban ve taban puan listesi

Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 5,6,7,8,9,10,11. sınıf taban ve taban puan listesi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilecek İOKBS bursluluk sınavı için geri sayım başladı. 5 Eylül tarihinde yapılacak bursluluk sınavı öncesi 5,6,7,8,9,10,11. sınıf taban ve taban puan listesi merak ediliyor. Peki, Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 5,6,7,8,9,10,11. sınıf taban ve taban puan listesi

İOKBS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacak. Öğrenciler, yanlarında getirecekleri fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesiyle sınava girecek.

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Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 5,6,7,8,9,10,11. sınıf taban ve taban puan listesi

T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı geçerli kabul edilecek. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler, sınava kesinlikle alınmayacak.

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Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 5,6,7,8,9,10,11. sınıf taban ve taban puan listesi

İOKBS kaç nete kazanılır?

Bursluluk sınavına girecek 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencileri bursluluk sınavında başarılı olmak için ne kadar net yapmaları gerektiğini de araştırıyor.

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Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 5,6,7,8,9,10,11. sınıf taban ve taban puan listesi

6.sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?

6. Sınıfta okuyan ve İOKBS sınavına girip de başarılı olmak isteyen öğrenci 88 net yapıp 461 puan alırsa başarılı olur.

7. sınıflar iokbs'den kaç net yapmalı?

7. sınıflar iokbs'den kaç net yaparsa sınavdan başarılı olur? 80 net yaparak 460 ile İOKBS sınavında başarılı olur.