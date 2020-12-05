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Haberler Galeri SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte kısıtlama saatleri...

SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte kısıtlama saatleri...

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemler artırıldı. Bu kapsamda hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tam gün olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kararın ardından ilk hafta sonu kısıtlaması başladı. En çok merak edilenlerden biri de, kısıtlamanın saatleri oldu. Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte kısıtlama saatleri...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 11:37
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SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte kısıtlama saatleri...

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? Türkiye'de son 24 saatte 194.435 Kovid-19 testi yapıldı, 32.736 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.Virüsle mücadele kapsamında yurt genelinde bir takım önlemler hayata geçirildi. Bu kapsamda hafta sonu tam gün olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede kısıtlamanın detayları açıklandı. Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte kısıtlama saatleri...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Genelgeye göre, hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte kısıtlama saatleri...

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Genelgeye göre, kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market ve bakkallar saat 10.00'da açılacak saat 17.00 kapanacak.

Öte yandan manav, kasap ve kuruyemişçiler de 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte kısıtlama saatleri...

HAFTA SONU FIRINLAR AÇIK MI?

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

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SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte kısıtlama saatleri...

SOKAK ARALARINDA EKMEK DAĞITIMI YASAKLANDI

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.