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SON DAKİKA | Yasaklar ne zaman bitiyor? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte kısıtlama saatleri...
Son dakika... Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemler artırıldı. Bu kapsamda hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tam gün olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kararın ardından ilk hafta sonu kısıtlaması başladı. En çok merak edilenlerden biri de, kısıtlamanın saatleri oldu. Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte kısıtlama saatleri...
Giriş Tarihi: 05.12.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 11:37
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