Hafta sonu kısıtlamasında ilk gün! Gebze'den Gaziosmanpaşa'ya taksiyle gidiyorlardı! Yakalandılar...

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen ve Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar, boş kaldı. Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy'de yapılan denetimde durdurulan taksideki yabancı uyruklu 3 yolcunun kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi. 3 kişi polis merkezine götürüldü.

Giriş Tarihi: 05.12.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 11:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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