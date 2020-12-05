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Hafta sonu kısıtlamasında ilk gün! Gebze'den Gaziosmanpaşa'ya taksiyle gidiyorlardı! Yakalandılar...

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen ve Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar, boş kaldı. Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy'de yapılan denetimde durdurulan taksideki yabancı uyruklu 3 yolcunun kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi. 3 kişi polis merkezine götürüldü.

Giriş Tarihi: 05.12.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 11:25
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Hafta sonu kısıtlamasında ilk gün! Gebze'den Gaziosmanpaşa'ya taksiyle gidiyorlardı! Yakalandılar...

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüm Türkiye'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hafta sonu kısıtlamasında ilk gün! Gebze'den Gaziosmanpaşa'ya taksiyle gidiyorlardı! Yakalandılar...

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.

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Hafta sonu kısıtlamasında ilk gün! Gebze'den Gaziosmanpaşa'ya taksiyle gidiyorlardı! Yakalandılar...

GEBZE'DEN GAZİOSMANPAŞA'YA TAKSİYLE GİDİYORLARDI!
Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimleri arttırdı. Kadıköy D-100 Karayolu'nda oluşturulan denetim noktasında ekipler sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol etti.

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Hafta sonu kısıtlamasında ilk gün! Gebze'den Gaziosmanpaşa'ya taksiyle gidiyorlardı! Yakalandılar...

Durdurulan taksideki 3 yolcunun kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi. Afgan uyruklu olduğu öğrenilen 3 kişi işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Taksi sürücüsü Mehmet Gözübüyük, "Gebze'de aldım yolcuları. Gaziosmanpaşa'ya götürecektim. Yapılan kimlik denetiminde kimliklerinin sahte olduğu tespit edilmiş." dedi. Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

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Hafta sonu kısıtlamasında ilk gün! Gebze'den Gaziosmanpaşa'ya taksiyle gidiyorlardı! Yakalandılar...

İSTANBUL
Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Meydan, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı. Otellerinden çıkan turistler bavulları ile İstiklal Caddesi'nde yürüdü.