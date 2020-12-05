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Haberler Galeri Adalet Bakanlığı 2020 memur alımında son günler! CTE 400 idare memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Adalet Bakanlığı 2020 memur alımında son günler! CTE 400 idare memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Adalet Bakanlığı'na yapılacak memur alımında son viraja girildi. Adalet Bakanlığı CTE 400 idare memuru alımı için 27 Kasım'da başlayan başvurular kısa süre sonra sona erecek. Henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. CTE memur alımına ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, Adalet Bakanlığı 2020 memur alımı son gün ne zaman? CTE 400 idare memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 12:13
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Adalet Bakanlığı 2020 memur alımında son günler! CTE 400 idare memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Adalet Bakanlığı CTE memur alımı başvuruları devam ediyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 9-5'inci dereceli kadrolara toplam 400 idare memuru öğrencisi alımı yapılacağı bildirilmişti. 300'ü erkek, 100'ü kadın olmak üzere yapılacak memur alımının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Adalet Bakanlığı 2020 memur alımı ne zaman bitiyor? CTE 400 idare memuru alımı başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adalet Bakanlığı 2020 memur alımında son günler! CTE 400 idare memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

CTE 400 MEMUR ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı CTE memur alımı başvuuları 27 Kasım - 11 Aralık 2020 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

Adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak başvurularını yapabilecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ADALET BAKANLIĞI İŞ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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Adalet Bakanlığı 2020 memur alımında son günler! CTE 400 idare memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

CTE MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylarda aranacak şartlar;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

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Adalet Bakanlığı 2020 memur alımında son günler! CTE 400 idare memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

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Adalet Bakanlığı 2020 memur alımında son günler! CTE 400 idare memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.12.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),