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Adalet Bakanlığı 2020 memur alımında son günler! CTE 400 idare memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
Adalet Bakanlığı'na yapılacak memur alımında son viraja girildi. Adalet Bakanlığı CTE 400 idare memuru alımı için 27 Kasım'da başlayan başvurular kısa süre sonra sona erecek. Henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. CTE memur alımına ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, Adalet Bakanlığı 2020 memur alımı son gün ne zaman? CTE 400 idare memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 05.12.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 12:13
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