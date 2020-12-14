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Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar ne zaman bitiyor? 14 Aralık internet kafeler, halı sahalar, sinemalar ne zaman açılacak?

Son dakika: Yasaklar ne zaman bitiyor? 14 Aralık internet kafeler, halı sahalar, sinemalar ne zaman açılacak?

Son dakika... Yasaklar ne zaman bitiyor? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıda en çok merak edilenlerden biri de koronavirüse karşı alınacak yeni kararlar oldu. Kısıtlamaların esnetilip esnetilmeyeceği merakla araştırılıyor. Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? 14 Aralık internet kafeler, halı sahalar, sinemalar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 14:30
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Son dakika: Yasaklar ne zaman bitiyor? 14 Aralık internet kafeler, halı sahalar, sinemalar ne zaman açılacak?

Son dakika... Yasaklar ne zaman bitiyor? Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de son dönemlerde koronavirüsün yayılımı ve bulaşmasında artış yaşandı. Bu kapsmda yurt genelinde bazı tedbirler alındı. Alınan yeni tedbirlere göre salgında son durum Kabine toplantısında görüşülecek. Buna göre nasıl bir yol izleneceği belli olacak. Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? 14 Aralık internet kafeler, halı sahalar, sinemalar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: Yasaklar ne zaman bitiyor? 14 Aralık internet kafeler, halı sahalar, sinemalar ne zaman açılacak?

YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Yasakların hangi tarihte sona ereceği henüz belli değil. İnternet kafeler ve halı sahaların hangi tarihte açılacağı konusunda Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda habeimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman bitiyor? 14 Aralık internet kafeler, halı sahalar, sinemalar ne zaman açılacak?

SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapatılmıştı. Salgının seyrine göre bu tarihten sonra açılıp açılmayacağı konusunda önümüzdeki günlerde açıklama yapılması bekleniyor.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman bitiyor? 14 Aralık internet kafeler, halı sahalar, sinemalar ne zaman açılacak?

YILBAŞINDA 4 GÜN YASAK OLACAK MI?

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu kararın salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabinede verilmesi bekleniyor.

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Son dakika: Yasaklar ne zaman bitiyor? 14 Aralık internet kafeler, halı sahalar, sinemalar ne zaman açılacak?

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 72 milyon 647 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 618 bin 918 kişi hayatını kaybetti.