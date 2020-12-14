Son dakika... Yasaklar ne zaman bitiyor? Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de son dönemlerde koronavirüsün yayılımı ve bulaşmasında artış yaşandı. Bu kapsmda yurt genelinde bazı tedbirler alındı. Alınan yeni tedbirlere göre salgında son durum Kabine toplantısında görüşülecek. Buna göre nasıl bir yol izleneceği belli olacak. Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? 14 Aralık internet kafeler, halı sahalar, sinemalar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...