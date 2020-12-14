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Son dakika: Yasaklar ne zaman bitiyor? 14 Aralık internet kafeler, halı sahalar, sinemalar ne zaman açılacak?
Son dakika... Yasaklar ne zaman bitiyor? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıda en çok merak edilenlerden biri de koronavirüse karşı alınacak yeni kararlar oldu. Kısıtlamaların esnetilip esnetilmeyeceği merakla araştırılıyor. Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? 14 Aralık internet kafeler, halı sahalar, sinemalar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 14.12.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 14:30
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