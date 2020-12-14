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Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Kafeler açılacak mı? 2020 Kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar ne zaman açılacak?

Kabine toplantısı son dakika: Kafeler açılacak mı? 2020 Kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar ne zaman açılacak?

Son dakika... Kafeler ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de bazı kısıtlamalar getirilmişti. Kahvehane ve kıraathanelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuş, lokanta ve kafelere paket servis ya da "gel-al" olacak şekilde hizmet verme kısıtlaması getirilmişti. Bu mekanların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, kafeler açılacak mı? 2020 Kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 13:59
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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler açılacak mı? 2020 Kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar ne zaman açılacak?

Son dakika haberi... Kafeler ne zaman açılacak? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası bazı tedbirler hayata geçirildi. Bu kapsamda kahvehane ve kıraathaneler geçici süreliğine kapatıldı. Öte yandan lokanta, restoran ve kafelere paket servis kısıtlaması getirili. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında bu mekanların açılıp açılmayacağı yönünde karar alınması bekleniyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, kafeler açılacak mı? 2020 Kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler açılacak mı? 2020 Kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar ne zaman açılacak?

KAFELER, KIRAATHANELER, LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabine toplantısında bazı yasakların esnetilmesi de gündem maddeleri arasında yer alacak. Ancak kafeler, kıraathaneler ve lokantalar konusunda kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı bilinmiyor. Başkan Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulunacak. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler açılacak mı? 2020 Kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar ne zaman açılacak?

YILBAŞINDA 4 GÜN YASAK OLACAK MI?

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu kararın salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabinede verilmesi bekleniyor.

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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler açılacak mı? 2020 Kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar ne zaman açılacak?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Güncel verilere göre, son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 103 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 218 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.

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Kabine toplantısı son dakika: Kafeler açılacak mı? 2020 Kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar ne zaman açılacak?

Toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716'a ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728, vefat sayısı 16 bin 417, ağır hasta sayısı 5 bin 973 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.