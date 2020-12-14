ANA SAYFA
Kabine toplantısı son dakika: Kafeler açılacak mı? 2020 Kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar ne zaman açılacak?
Son dakika... Kafeler ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de bazı kısıtlamalar getirilmişti. Kahvehane ve kıraathanelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuş, lokanta ve kafelere paket servis ya da "gel-al" olacak şekilde hizmet verme kısıtlaması getirilmişti. Bu mekanların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, kafeler açılacak mı? 2020 Kahvehaneler, kıraathaneler, lokantalar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 14.12.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 13:59
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10