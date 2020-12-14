Toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716'a ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728, vefat sayısı 16 bin 417, ağır hasta sayısı 5 bin 973 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.