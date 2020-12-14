14 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB ücretsiz 500 tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tablet başvuru formu ve linki...

MEB ücretsiz 500 tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tablet başvuru formu ve linki...

MEB ücretsiz 500 tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler yeniden uzaktan eğitime dönüş yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz tablet yardımı hakkında detayları açıkladı. Bakan Selçuk, ilk etapta 200 bin tablet dağıtılmaya başlarken, 300 bin tablet daha sonra dağıtılacağını duyurdu. MEB ücretsiz 500 tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tablet başvuru formu ve linki...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 15:54
  • 1
  • 10
MEB ücretsiz 500 tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tablet başvuru formu ve linki...

MEB ücretsiz 500 tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tablet başvuru formu ve linki sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs sürecinde uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet yardımında bulunulacağını açıklamıştı. Bakan Selçuk, şu ana kadar 150 bin tabletin dağıtıldığını, 2 hafta içinde ise 200 bin tabletin dağıtılmış olacağını açıkladı. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tablet başvuru formu ve linki...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
MEB ücretsiz 500 tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tablet başvuru formu ve linki...

ÜCRETSİZ TABLET NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet ve bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için çalıştıklarını anlatarak, "Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı.

  • 3
  • 10
MEB ücretsiz 500 tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tablet başvuru formu ve linki...

Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı." diye konuştu.

  • 4
  • 10
MEB ücretsiz 500 tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tablet başvuru formu ve linki...

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bu tabletlerin öncelikli kimlere verileceğine dair bazı ölçütler belirlediklerini aktaran Selçuk, tabletlerle ilgili çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

  • 5
  • 10
MEB ücretsiz 500 tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tablet başvuru formu ve linki...

MEB tarafından yapılacak olan 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı kapsamında öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek.