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MEB ücretsiz 500 tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tablet başvuru formu ve linki...
MEB ücretsiz 500 tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler yeniden uzaktan eğitime dönüş yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretsiz tablet yardımı hakkında detayları açıkladı. Bakan Selçuk, ilk etapta 200 bin tablet dağıtılmaya başlarken, 300 bin tablet daha sonra dağıtılacağını duyurdu. MEB ücretsiz 500 tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tablet başvuru formu ve linki...
Giriş Tarihi: 14.12.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 15:54
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